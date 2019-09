La UNED Alt Empordà obre les matrícules per a graus i cursos d'idiomes

La UNED Girona, amb subseu a Figueres a la Fundació Clerch i Nicolau, té obert el període de matriculació per a graus universitaris i cursos d'idiomes. El període de matrícula estarà obert fins al 23 d'octubre. Fins al mateix dia, també està obert el període de matriculació dels cursos d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

Entre els graus universitaris que es poden cursar a la UNED destaquen Dret, Història, Psicologia o Ciència Política i de l'Administració i molts altres que es poden consultar a través del web www.unedgirona.org.

Una altra formació destacada són els Graus Combinats, mitjançant els quals es poden obtenir dues titulacions cursant entre el 20% i 50% més de crèdits. A Figueres, es fan tutories presencials del primer curs del Grau de Treball Social.

El període de matriculació dels cursos d'idiomes del CUID (Centre universitari d'idiomes) també estan oberts. Qui ho desitgi podrà estudiar anglès presencial o semipresencialment dels nivells B1, B2 i C1.

En les mateixes modalitats, també hi haurà disponibles cursos de francès dels nivells A1 i A2. A més, també es podrà acreditar el seu nivell amb una prova d'idiomes de lliure accés.

Per a tots els cursos d'idiomes hi ha importants descomptes. Poden acollir-se a matrícula reduïda els estudiants i personal de la UNED, de la Universitat de Girona, de l'Ajuntament d'Olot i Figueres i antics estudiants de la UNED. També hi ha descomptes per a famílies nombroses i estudiants amb una discapacitat superior al 33%.



Majors de 50 anys

Així mateix, en el marc del programa UNED Sènior (cursos per a majors de 50 anys), aquest primer semestre es faran els cursos Dalí i els seus personatges, English everybody i Entendre el paisatge per entendre el vi. La matrícula ja està oberta.



UNED Figueres