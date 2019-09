«English Empordà, 25 anys ensenyant anglès a nens, joves i adults a Figueres»

La directora d'English Empordà, Corinne Silverston, parla, en aquesta entrevista, de la trajectòria de la seva escola (1994-2019).

Com se senten ara que han arribat a aquesta fita de 25 anys?

Primer de tot, volem donar les gràcies a tots els qui heu fet possible que ja fem 25 anys ensenyant anglès, encara que a nosaltres ens sembla que va ser ahir quan vam començar. Ens sentim molt orgullosos dels milers d'alumnes que han passat per la nostra escola per assolir amb èxit les seves metes lingüístiques. Ens dona molta satisfacció quan la gent es refereix al nostre centre com «l'escola de tota la vida». Fins i tot ara donem classe als fills dels nostres primers alumnes.

Quins objectius tenen?

En el cas dels escolars, si un alumne comença jove i estudia amb constància, l'objectiu és que aprovi l'examen de First Certificate (el nivell B2 del Marc Comú Europeu) abans que acabi el batxillerat. Aquest nivell d'anglès s'exigeix cada vegada més a la universitat i és molt útil a l'hora de buscar feina en el món professional. En totes les classes, nens, joves o adults, que separem per nivell i edat, tenim com a objectiu que l'alumne no només assimili coneixements passius del vocabulari i de la gramàtica de l'idioma, sinó que sàpiga fer servir els seus coneixements –que sigui capaç de comunicar en anglès, tant oralment com per escrit. Per això posem molt d'èmfasi en les activitats comunicatives a la classe.

Com defineix la metodologia?

Hi ha una gran varietat de metodologies en el camp de l'ensenyança de l'anglès. No creiem que podem limitar-nos a un sol «mètode», sinó que cal aprofitar tots els sistemes, escollint en un moment donat la manera adequada perquè els alumnes puguin practicar un diàleg, entendre clarament un punt de gramàtica, etc. Cal comentar que el professorat de l'escola, a més de ser nadius, tenen formació específica per impartir classes als alumnes que no tenen l'anglès com a llengua materna.

L'edat de l'alumne influeix en la metodologia?

Totalment. Fem classes a nens a partir dels 6 anys i sabem que la mainada aprèn bé quan les classes es fan a base d'activitats amenes pròpies de la seva edat. En el cas dels joves, és important la selecció de temes que motivin els alumnes. Quant als adults, s'han de tenir en compte els motius personals o professionals pels quals desitgen aprendre l'idioma.

Preparen els alumnes per als exàmens externs?

Com hem dit abans, els alumnes que ho desitgin poden preparar-se per als exàmens de la Universitat de Cambridge que es fan en diferents convocatòries cada any a Figueres i Girona. Aprofitem l'avinentesa per felicitar els nostres alumnes que han tornat a assolir unes bones notes en els exàmens d'enguany.

Quins altres serveis ofereixen?

Oferim la possibilitat de classes especials per a alumnes amb necessitats específiques, per exemple empresaris o professionals que requereixen un llenguatge especialitzat. Aquestes classes es poden fer tant a la nostra escola, com a la seu de l'empresa o al domicili de l'alumne. A part d'això, tenim tota una gamma de possibilitats de viatges d'estudi al Regne Unit i a la resta del món, tant per a adults com per a nens i joves.

Què cal fer per apuntar-se?

Les places són limitades i les classes comencen l'1 d'octubre. Ens poden trucar al 972 510 424, visitar al c/ Esperança, 1, 1r, o enviar un correu electrònic a info@englishemporda.cat com més aviat millor. Us informarem sense compromís sobre els nostres serveis.



English Empordà