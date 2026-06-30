La reducció de la petjada hídrica és ja una qüestió de competitivitat empresarial
BBVA va organitzar una jornada sobre la necessitat que les empreses incorporin mesures de gestió sostenible de l’aigua per adaptar-se amb èxit a un context cada vegada més propens als períodes de sequera
Víctor Fúser
Quan es parla de sostenibilitat, la mirada acostuma a centrar-se en la reducció de les emissions o dels residus. Tanmateix, la gestió dels recursos hídrics està adquirint un protagonisme creixent, especialment en un territori com Catalunya, on les sequeres ja no són un fenomen excepcional. I no només des del punt de vista del consum domèstic o urbà, sinó també com un factor que condiciona la resiliència, la competitivitat i el creixement de les empreses. Per aquest motiu, BBVA i Veolia van organitzar la setmana passada la jornada 'Aigua i competitivitat: com transformar el risc hídric en un avantatge estratègic', amb l’objectiu de posar en relleu les bones pràctiques, tant en l’àmbit financer com empresarial, que poden situar les companyies en una posició capdavantera no només a l’hora de reaccionar, sinó també d’adaptar-se al que tots els participants van definir com "la nova normalitat".
En aquest sentit, com a introducció, Vicenç Acuña, director de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), va descriure la situació actual: "Tot i que les pluges han omplert els embassaments, la realitat és que cada vegada tindrem més sequeres i, per això, hem de canviar el marc mental. Després de garantir el subministrament i diversificar els recursos, ara ens trobem en la fase de construir resiliència, és a dir, de preparar-nos i avançar-nos al risc". Una estratègia que no només afecta les polítiques públiques, sinó també les empreses de tots els sectors. Perquè, tal com va recordar, "menys aigua significa també menys productivitat, menys competitivitat i menys creixement". Davant d’aquest escenari, va assenyalar com a mesures clau la innovació i la creació d’un ecosistema capaç de generar valor a través de la resiliència hídrica.
Avantatge competitiu
En aquest repte col·lectiu, el paper de les entitats financeres és fonamental. És el cas de BBVA, que acompanya els seus clients en aquesta transició. I és que la gestió de l’aigua «representa una oportunitat per generar avantatge competitiu», tal com va recordar Francisco Pla, director regional de Banca d’Empreses i Institucions de BBVA a Catalunya. Per això, l’entitat ofereix solucions financeres vinculades directament a objectius hídrics que premien les bones pràctiques. «Els factors de sostenibilitat ja formen part de l’anàlisi creditícia dels nostres clients corporatius. Una gestió eficient de l’aigua pot contribuir positivament a la qualificació de l’empresa i, en conseqüència, afavorir les seves condicions de finançament», va explicar Mayka Adrio, responsable de Projectes de l’Àrea Global de Sostenibilitat de BBVA.
A més, l’entitat assessora les empreses sobre els riscos derivats tant de les sequeres com de les inundacions associades al canvi climàtic, així com sobre un catàleg de solucions reals per millorar la seva capacitat d’adaptació i resiliència, de la mà de socis com Veolia. De fet, el mateix BBVA ha iniciat un procés de mesurament de la seva petjada hídrica i, a partir dels resultats obtinguts, ha posat en marxa un conjunt d’accions de reducció i regeneració.
Aina Membrive, directora tècnica de +POSITIVE a Veolia, va detallar els quatre blocs que conformen el seu "full de ruta hídric" perquè les empreses aconsegueixin un impacte real en aquest àmbit. En primer lloc, es duu a terme una diagnosi per analitzar el punt de partida, amb la finalitat de "detectar vulnerabilitats i oportunitats de millora". Posteriorment, es defineix un pla d’acció amb diferents horitzons temporals. "A continuació es proposa la implementació i el manteniment de projectes que redueixen la dependència i l’impacte hídric, per acabar fent un pas més enllà amb actuacions de compensació i regeneració que permeten retornar aigua al medi", va assenyalar Membrive.
Canvi de mentalitat
Les evidències que l’aplicació de mesures de gestió sostenible de l’aigua contribueix a incrementar la competitivitat i la reputació de les empreses les va aportar Carlos Velázquez, director de Sostenibilitat del Grup Roca. En una conversa amb Olga Escriu, directora de Solucions per a Empreses de BBVA Catalunya, va explicar com la companyia ha impulsat un "canvi de mentalitat" tant en l’operativa de les seves 78 fàbriques repartides arreu del món com en el disseny dels seus productes i en els projectes solidaris impulsats per la seva fundació We Are Water.
"L’escassetat d’aigua és un problema que cal visibilitzar i, per això, vam començar sensoritzant totes les noves fàbriques per conèixer el nostre consum real. A partir d’aquí vam elaborar un pla d’acció que ens ha de conduir cap a la neutralitat hídrica", va explicar Velázquez. De moment, Roca ja ha aconseguit reduir un 58% el consum d’aigua en els seus processos operatius.
Posar en marxa mesures de gestió sostenible de l’aigua implica una inversió significativa, els beneficis de la qual no sempre són immediats. Tot i això, Velázquez va recordar que no es tracta tant d’una qüestió de rendibilitat a curt termini com de resiliència. En la mateixa línia, Vicenç Acuña va destacar que anticipar-se i actuar avui permet evitar costos molt més elevats en el futur. Per tot plegat, BBVA està convençut de la necessitat d’acompanyar i finançar els seus clients perquè emprenguin una transició que els permeti reduir el consum d’aigua i anticipar-se als reptes que plantejaran episodis de sequera cada vegada més freqüents.
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar-se la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany
- Jorge Branger, sobre l’habitatge: 'Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol
- El pont de fusta de la Muga a Empuriabrava guanya importància estratègica amb el tancament del pas dels Griells
- Jana Illa i Oriol Mención, nova pubilla i nou hereu de Figueres en el marc de la Festa de Sant Pere
- Bárbara, xilena a Catalunya: 'Em sento discriminada quan no em parlen en català; hi ha una idea de respecte mal entesa