La IA permet a les pimes centrar-se en les tasques més estratègiques i creatives
Les petites i mitjanes empreses comencen a adoptar la intel·ligència artificial gràcies a iniciatives com les llicències gratuïtes de ChatGPT Business ofertes per BBVA
Víctor Fúser
Les petites i mitjanes empreses solen competir amb una estructura més ajustada que les grans companyies, per la qual cosa gairebé no els queden recursos per anar més enllà de la seva operativa diària en àmbits, per exemple, com la innovació, l'obertura de nous mercats o la comunicació. És aquí on la intel•ligència artificial pot oferir-los una ajuda significativa, ja que els permet automatitzar processos rutinaris, agilitar la gestió administrativa i incrementar la productivitat, de manera que puguin abocar un major esforç en aquells aspectes que realment suposen un valor afegit a nivell de competitivitat.
En aquest sentiu, en alliberar els equips de tasques repetitives, poden dedicar més temps a aquelles funcions més estratègiques, creatives i relacionals, en les quals l'aportació humana resulta decisiva (i diferencial respecte a la competència). Perquè les pimes s'animin a fer el pas, cada vegada existeixen més iniciatives per ajudar-les a adoptar la IA en el seu dia a dia. Per exemple, BBVA els ofereix dues llicències gratuïtes de ChatGPT Business durant un any, gràcies al seu acord amb OpenAI. Per la seva banda, la comunitat empresarial Cecot, amb seu a Terrassa, ofereix des del passat febrer als seus associats un conjunt d'eines d'IA pensades per resoldre dubtes, entendre millor les normatives i optimitzar el seu temps.
Aplicar l'IA amb criteri
Tal com expliquen des de Cecot, la majoria d'empreses catalanes ja identifiquen la IA com una palanca de competitivitat, encara que en molts casos continua havent-hi una bretxa clara entre el coneixement teòric i la seva aplicació pràctica. “El repte principal no és entendre què és la IA, sinó saber com aplicar-la amb criteri i impacte real en els processos de negoci; per treure'n el màxim profit és fonamental crear entorns de confiança, invertir en formació i garantir un acompanyament adequat”, comenta Oriol Alba, secretari general de l'associació empresarial.
Mentre les grans companyies poden comptar amb recursos propis per adoptar la IA, les pimes normalment necessiten suport extern per analitzar en profunditat com i on aplicar-la per aconseguir aquest impacte real. Un fet que corrobora José Luis Serrano, responsable de Pimes de BBVA a Espanya: “Les pimes necessiten un soci que les ajudi a incorporar la IA en el seu dia a dia de forma pràctica i segura. Aquesta tecnologia accelera el talent i la competitivitat, per la qual cosa cal començar a treballar-hi com més aviat millor i BBVA té com a objectiu acompanyar les pimes en aquesta transició”.
La clau consisteix en aplicar la IA allà on pot generar un valor i un impacte real a cada negoci
D'acord amb això, l'entitat financera s'ha convertit en la primera a Espanya a promoure l'adopció d'IA entre els seus clients pimes, tant nous com ja existents. L'accés gratuït que els ofereix a ChatGPT Business durant un any inclou l'ús del model més recent d'intel•ligència artificial, càrrega d'arxius i generació de continguts, navegació web, un panell d'administració i un entorn col•laboratiu per a equips, així com reforços específics en matèria de protecció de dades.
A més, posa a disposició de les pimes tota una sèrie de continguts formatius perquè puguin aplicar la IA de forma pràctica en els seus negocis. D'aquesta manera, les petites i mitjanes empreses poden començar a comprovar els seus beneficis, automatitzant tasques, augmentant l'eficiència i alliberant temps per a activitats de major valor afegit.
Respostes concretes
La nova plataforma Cecot IA també està dissenyada perquè les pimes comencin a trobar respostes “a necessitats molt concretes i transversals”. Inclou així un xatbot sobre els serveis de la mateixa associació, un assistent virtual per resoldre dubtes sobre el sistema Verifactu (el nou sistema de facturació verificat de l'Agència Tributària Espanyola) i un resumidor de textos. “L'acollida està sent molt positiva, especialment perquè no es tracta d'un plantejament teòric sinó d'eines per al seu dia a dia”, afegeix Alba. En aquest sentit, un dels beneficis més directes de la IA és que permet accedir a informació rellevant de manera més ràpida i estructurada, la qual cosa facilita la presa de decisions i l'eficiència de les organitzacions.
La IA no representa només una oportunitat per a les grans corporacions, sinó “una autèntica palanca de creixement, competitivitat i innovació per a tot el teixit empresarial espanyol”, tal com recorden des de BBVA. La seva iniciativa d'oferir accés gratuït a ChatGPT Business part de la seva aliança estratègica amb OpenAI, fruit de gairebé dos anys de treball conjunt, a través de la qual ambdues organitzacions busquen obrir una nova etapa en l'ús de la intel•ligència artificial en el sector financer, aquesta vegada enfocada en les empreses.
D'aquesta manera, les pimes poden recolzar-se en la intel•ligència artificial per potenciar el seu talent intern, no substituir-lo, en permetre que els professionals dediquin més temps a la innovació, la presa de decisions i el desenvolupament de negoci. A més, els experts asseguren que la seva implantació afavoreix una cultura empresarial més àgil i preparada per al futur, ja que les empreses milloren la seva capacitat per detectar oportunitats, anticipar-se a les necessitats dels seus clients i personalitzar els seus productes o serveis. I això és quelcom més necessari que mai.
