«Acompanyem les empreses emergents en la transició cap a companyies globals»
BBVA Spark recolza empreses innovadores de ràpid creixement amb finançament i coneixement. Ha aportat prop de 1.000 milions d’euros i en un any ha tancat més de 30 operacions a Europa i Amèrica Latina
Víctor Fúser
Mentre el Mobile World Congress celebra al recinte de Gran Via la seva última jornada amb la mirada posada en les tecnologies digitals que ja estan canviant el mercat, en l’espai paral·lel del 4YFN s’exhibeixen idees i models que aspiren a revolucionar el futur. És aquí on les empreses emergents més disruptives es troben amb inversors i grans corporacions per fer un pas més en la seva evolució. En aquest ecosistema, BBVA Spark té un paper definit: acompanyar les companyies innovadores de ràpid creixement amb finançament, coneixement sectorial i presència internacional. «El nostre objectiu no és només finançar empreses emergents, sinó acompanyar-les en la seva transició cap a companyies globals», remarca Miguel Ángel Alcalá des de l’estand de BBVA Spark, on atén emprenedors, fons i actors del sector tecnològic.
Alcalá destaca que el 4YFN és un termòmetre del moment que viu l’emprenedoria: «És el reflex d’un ecosistema que ja competeix en talent, innovació i ambició amb les grans capitals europees». En aquest context, BBVA Spark arriba a Barcelona amb xifres que recolzen el seu model: des del llançament ha compromès finançament per «prop de 1.000 milions d’euros» i, només l’últim any, ha firmat «més de 30 operacions amb companyies innovadores d’alt creixement a Europa i Amèrica Llatina».
Creixement sòlid
Aquestes magnituds, afegeix, evidencien una tendència clara: l’ecosistema emprenedor demana una banca especialitzada que entengui les particularitats del creixement tecnològic. «No es tracta només d’aportar recursos; es tracta de parlar el mateix llenguatge que els emprenedors», apunta, en un moment en què el mercat ha entrat en una fase de més maduresa, amb focus en la disciplina i l’eficiència. A més, Alcalá remarca el paper que pot jugar Catalunya en aquesta dinàmica. «Concentra una part molt rellevant de la inversió en capitals de risc a Espanya, i això genera un efecte xarxa que atrau talent, fons internacionals i la capacitat de liderar noves onades d’innovació com és el cas de la intel·ligència artificial», explica.
«No es tracta només d’aportar recursos; es tracta de parlar el mateix llenguatge que els emprenedors»
L’objectiu de BBVA Spark passa per facilitar l’expansió de companyies innovadores d’alt creixement —des de Sèries A fins a fases més avançades— recolzades per fons de capital risc i liderades per equips fundadors sòlids, a través d’una oferta integral adaptada a l’etapa i model de negoci de cada companyia. Aquesta proposta combina productes transaccionals, com comptes, cobraments, pagaments o nòmines, amb finançament de circulant i estructura com venture debt, go to market financing, capital call lines o asset backed lending. «En un entorn on el capital és més selectiu, el deute ben estructurat s’ha convertit en una palanca estratègica perquè els fundadors puguin escalar els seus projectes», comenta Alcalá.
En aquest sentit, el venture debt és un finançament en forma de deute estructurat a mida de les necessitats d’una start-up en creixement, la remuneració del qual prové principalment d’interessos i que, en ocasions, incorpora un warrant. «Aquesta fórmula ha deixat de ser un instrument tàctic per convertir-se en una peça fonamental a l’hora d’optimitzar l’estructura de capital de les scaleups europees», detalla el responsable de BBVA Spark a Europa. «Nous esquemes de col·laboració entre l’equity i el deute ajudaran a enfortir la sobirania tecnològica europea i reduir la dependència de capital estranger en grans rondes», afegeix.
Accelerar el creixement
A Espanya, un dels exemples d’aquest acompanyament financer integral és el que s’ha portat a terme amb Sesame HR, una start-up valenciana especialitzada en solucions de gestió de recursos humans al núvol. Gràcies al tancament d’un finançament per al go to market de fins a 50 milions d’euros, l’empresa podrà accelerar el seu creixement i reforçar la seva presència en nous mercats internacionals. El servei que ofereix BBVA Spark, a més, no només s’atura en el finançament, sinó que també inclou suport per a les seves operacions en comerç exterior o fins i tot el pagament de nòmines.
A Europa, BBVA ha continuat consolidant la seva aposta pel venture debt en mercats clau. El 2025 va tancar un finançament de doble dígit en milions d’euros amb la companyia alemanya Lanes & Planes, proveïdor líder de solucions digitals per a la gestió de viatges corporatius i despeses en el segment mitjà, i va firmar un acord de 15 milions de lliures amb Plum, aplicació britànica de finances personals, destinat a accelerar el seu creixement i reforçar l’escalabilitat del seu model.
BBVA Spark consolida el seu posicionament com un dels actors financers de referència per al creixement d’empreses emergents a Europa i l’Amèrica Llatina. «El nostre compromís és clar: acompanyar les companyies que estan redefinint sectors clau de l’economia», acaba Miguel Ángel Alcalá des del 4YFN.
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi
- Detecten immobles amb la llum punxada, armes prohibides i drogues en dos dispositius del Pla Kanpai a l'Alt Empordà