La IA, una via de progrés empresarial que no ha d’oblidar el factor humà
La taula rodona organitzada per BBVA al saló BNEW va reflexionar sobre com aplicar la intel·ligència artificial en les empreses perquè la millora sigui "significativa i permanent"
Xavi Datzira
L’ús de la intel·ligència artificial ja està transformant les empreses, tant en els seus processos interns com en la relació que estableixen amb clients i proveïdors. No obstant, perquè no sigui només una moda, el canvi ha de sorgir d’una reflexió de cada companyia sobre com pot contribuir a millorar l’eficàcia, la rendibilitat i fins i tot el benestar dels seus treballadors. És a dir, l’aposta corporativa per la IA ha de ser transversal, profunda i complementària al factor humà, i no a la inversa.
Aquesta és una de les conclusions que es van poder extreure de la taula rodona organitzada dimecres per BBVA a la Barcelona New Economy Week (BNEW), a fi d’analitzar com la IA pot ser una palanca clau i permanent per al progrés empresarial. Ricardo Oliver, Head of Data de BBVA a Espanya, va assenyalar que el repte que tenen les empreses no és tant incorporar eines d’IA perquè sí, sinó descobrir com poden tenir un impacte significatiu. "Al banc vam començar a aplicar la IA fa uns 15 anys, primer en àmbits com el d’anàlisi de riscos o lluita contra els fraus. A poc a poc, vam veure que també podia ser molt útil per millorar els nostres processos interns, millorar el servei i personalitzar el tracte amb el client", va detallar.
Frit Ravich, empresa familiar dedicada a la fabricació de patates fregides i snacks i a la distribució de marques externes, sempre ha considerat la innovació com a part del seu ADN. "Vam ser precursors a l’hora d’automatitzar el nostre magatzem i sistema de comandes, però tenim clar que el futur de la IA passa perquè ens ajudi a millorar tant l’experiència del consumidor com de la nostra plantilla", va assegurar la seva CEO, Judith Viader. En aquest sentit, l’empresària va remarcar que aquesta transformació sempre ha d’estar lligada "a la història i els valors" de la companyia i implicar "tots els empleats, sense deixar enrere ningú enrere". A més, va reivindicar el valor de combinar dades i IA: "Hem creat una intel·ligència de mercat per portar a terme accions que tinguin un impacte real sobre el consumidor final".
En un sector totalment diferenciat, com és el d’enginyeria de software, GTD també està aplicant la IA per refinar els seus processos interns i externs. "La utilitzem com a solucionadora de tasques quotidianes, de tal manera que hem aconseguit estalviar fins a quatre hores a la setmana per empleat", explica Àngel Ramírez, president de la firma, que treballa amb clients de l’àmbit de la defensa, aeroespacial o nuclear. Quan construeixen un nou 'software', això sí, el treball queda repartit: "L’enginyer porta la part creativa, mentre que la IA s’encarrega de les tasques mecàniques". Va alertar que el gran repte d’aquesta tecnologia passa per «reduir el seu consum d’energia i la mida dels xips" i va aconsellar a les empreses que vulguin aplicar-la que "entrenin la seva IA amb dades pròpies" i que deixin les decisions finals "per als éssers humans".
El cas de les pimes
Les companyies més grans tenen la capacitat d’incorporar la IA amb recursos propis, però ¿què passa amb les pimes? Oriol Alba, secretari general de la patronal CECOT, va recalcar la importància d’acompanyar-les en aquest procés: "És responsabilitat de tots, perquè són la columna vertebral de la nostra economia. Partint d’això, és fonamental obrir un debat sobre en quins aspectes la IA pot ser útil i a quin lloc ha de situar-se el factor humà". Així, Alba va aconsellar a les pimes que realitzin "una anàlisi profunda" sobre el seu ús perquè tingui un impacte significatiu en la seva operativa a fi que «la IA no es quedi simplement en una anècdota, sinó que marqui la diferència». A més, va indicar la necessitat de situar persones motivades i innovadores per afavorir el canvi intern i "buscar bons companys de viatge".
I per finalitzar, com a conclusió de la taula, Ricardo Oliver va assegurar: "Hem de treballar perquè la transformació que deriva de la IA sigui permanent i, per això, ha d’incorporar-se a la mateixa cultura corporativa. Des de BBVA volem liderar aquest canvi i acompanyar tant les persones com les empreses".
Inversions creixents en tecnologia
La digitalització, la ciberseguretat, l’ús intensiu de dades i la irrupció de la intel·ligència artificial estan disparant les inversions necessàries en el sector financer. La magnitud d’aquestes inversions s’ha convertit en un factor clau per diferenciar aquelles entitats capaces d’absorbir-les i transformar-les en un avantatge competitiu.
Així ho va remarcar Ricardo Oliver, Head of Data de BBVA a Espanya: "La nostra escala ens ha permès fer front a les creixents inversions i fer-ho de manera eficient. El 2024, hem destinat més de 1.100 milions d’euros en tecnologia a Espanya", va apuntar. Segons va explicar, BBVA ha passat en tot just quatre anys de 60 a prop de 1.000 projectes de dades, i en els últims tres anys ha incorporat 10.100 professionals especialitzats en àmbits com l’enginyeria, la ciberseguretat o la intel·ligència artificial.
Oliver va apuntar que avui la majoria dels projectes de transformació a BBVA ja es recolzen en aquesta tecnologia. Entre els exemples, va destacar la integració d’IA generativa a l’app mòbil, que ofereix versions personalitzades per a cada client, i en l’assistent virtual, capaç de comunicar-se en un llenguatge natural, resoldre consultes i fins i tot realitzar operacions com Bizum. El desplegament també arriba a tota la plantilla, amb 11.000 llicències de ChatGPT Enterprise i la integració de Gemini de Google a l’escriptori de treball dels seus 120.000 empleats.
Una aposta que, segons Oliver, "marca la diferència" entre adaptar-se a la tecnologia o liderar el canvi. "Ser un banc global ens dona l’escala necessària per innovar i, alhora, ens permet mantenir la proximitat i l’arrelament local, acompanyant famílies, pimes i empreses en els seus projectes", va acabar.
