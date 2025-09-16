El Celler de les Aus vola alt amb els seus vins i caves "sense maquillatges"
El projecte impulsat pel celler Alta Alella ha rebut un dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles pel seu cava natural Bruant, elaborat sense sulfits i amb raïm pansa blanca
Víctor Fúser
El cava Bruant és molt més que un cava natural, sense sulfits, elaborat amb el raïm pansa blanca, una de les varietats més representatives de la Denominació d’Origen Alella (Maresme). Va ser també l’espurna que va encendre tot un projecte: El Celler de les Aus, la iniciativa paral·lela i «radical» del celler Alta Alella, centrada en l’elaboració de vins i caves amb la mínima intervenció, és a dir, "sense maquillatges", tal com remarca la seva impulsora, Mireia Pujol-Busquets. Com a reconeixement a aquest atreviment, Bruant ha rebut el Premi Extraordinari a la Millor Iniciativa Jove en el marc dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles 2025.
El respecte a l’entorn ja va ser un pilar fonamental en la creació el 1991 del celler Alta Alella, en una zona vitivinícola que havia vist reduïda gradualment la seva extensió a causa de la proximitat amb Barcelona, però amb un llegat que els pares de Mireia, Josep María Pujol-Busquets i Cristina Guillén, es van proposar recuperar. Avançats al seu temps, des del primer moment van apostar pel cultiu ecològic de la vinya i fins i tot es van atrevir el 2006 amb el primer cava natural de la península, que en un primer moment va rebre el nom de Privat Nu, abans de reconvertir-se en Bruant.
Reflex del seu origen
"Es va denominar així perquè es presentava totalment despullat, sense afegits. Reflecteix molt bé el 'terroir', marcat pel terreny de sauló i la proximitat del mar, cosa que li aporta les seves notes salines i totes les característiques pròpies de la varietat de pansa blanca, amb gustos de fruita blanca i ametlles i notes de criança molt agradables. Aquest cava va ser la meva inspiració per fundar el Celler de les Aus, així que podria definir-se com el precursor de tots els vins naturals i sense sulfits que hem anat creant a continuació", revela Mireia Pujol-Busquets, que després d’estudiar la carrera de Biologia es va incorporar al celler familiar, del qual és actualment la directora adjunta.
Rebre el premi de BBVA suposa un reconeixement a la viticultura de precisió que practica la família Pujol-Busquets. Això significa que combinen experiència, tecnologia i anàlisi de dades per optimitzar l’ús de l’aigua i millorar la sostenibilitat de la vinya. Al seu torn, Alta Alella participa en projectes d’investigació per al desenvolupament de ceps resistents al canvi climàtic i aposta per l’economia circular, les energies renovables (les plaques solars de la coberta generen l’energia necessària per a una jornada de treball fora de l’època de la verema) i l’enoturisme amb fort arrelament comunitari.
Futur rural
Una cura de l’entorn que connecta amb la filosofia de BBVA de recolzar els emprenedors i pimes que aposten per un model de negoci agroalimentari responsable a través de les seves prop de 100 oficines en l’àmbit rural que té a Catalunya. Així mateix, aquest reconeixement com a Millor Iniciativa Jove respon al convenciment per part de BBVA que el talent jove és essencial per construir el futur de l’entorn rural, si bé requereix un acompanyament per part d’una entitat amb capacitat per oferir-los finançament, coneixement i les solucions necessàries per consolidar-se.
Una idea amb què coincideix Mireia Pujol-Busquets: "És molt important donar visibilitat a aquells projectes agroalimentaris que s’esforcen a cuidar la terra. Aquest premi ajuda a això, i també és una demostració que existeix futur en l’agricultura, amb formació, connexió amb el territori i ajudes al sector", conclou.
Per la transformació rural
Els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles reconeixen i ofereixen una visibilitat més gran als que estan transformant el sector agroalimentari. Un sector que avança de la mà de la sostenibilitat, la digitalització i el compromís social amb el seu entorn. Aquests han sigut els 10 premiats, que veuran com el seu producte s’inclou en una recepta d’alta gastronomia creada i elaborada dels germans Roca:
- Agrícola Marvic (C. Valenciana). Bròquil.
- Alta Alella (Catalunya). Cava.
- Arándanos La Peña (Astúries). Nabius frescos.
- Can Font (Catalunya). Oli d'oliva.
- Entrecabritos (Aragó). Cabrit confitat.
- La Lleldiria (Cantàbria). Formatge de pastura de muntanya.
- Mare Monte Setas (Galícia). Conserva de bolets 'a feira'.
- Productes Ecològics Santo Domingo (Balears). Tomàquet rosa de Barbastre.
- Valle y Vega (Andalusia). Melmelada ecològica de peres, nous i canyella.
- Vinyes d'Olivardots (Catalunya). Vi.
