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Oferta de feina

La Notaria de Castelló d’Empúries selecciona personal de recepció i un/a oficial de notaria

Ofereix dues vacants a jornada completa, amb incorporació immediata o per convenir, per a persones amb un nivell nadiu de francès

Notaria de Castelló d’Empúries necessita cobrir dues vacants.

Notaria de Castelló d’Empúries necessita cobrir dues vacants. / Freepik

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La Notaria de Castelló d’Empúries busca cobrir dues vacants: una de personal de recepció i còpies i una altra d’oficial de notaria.

Com a requisits imprescindibles, les persones candidates han de tenir un nivell nadiu de francès i dominar el castellà i el català. Es valorarà l’experiència en el lloc de treball corresponent.

S’ofereix un contracte a jornada completa, amb incorporació immediata o per convenir. La retribució es determinarà segons l’experiència i la vàlua.

Les persones interessades poden presentar la candidatura enviant el currículum a notariadecastello@gmail.com o lliurant-lo personalment a la Notaria de Castelló d’Empúries.

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