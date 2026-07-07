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Fisersa selecciona 1 cap de seguretat i salut en el treball
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
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L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 cap de seguretat i salut en el treball (SST- PRL). (REF. 2026/11).
FUNCIONS:
- Liderar i impulsar l'estratègia de seguretat i salut en el treball de l'empresa, promovent una cultura preventiva integrada a totes les àrees de servei.
- Planificar, coordinar i supervisar el sistema de gestió de seguretat i salut en el treball (ISO 45001), impulsant la seva consolidació i millora contínua.
- Coordinar l'activitat preventiva desenvolupada conjuntament amb el Servei de Prevenció Aliè (SPA), assegurant el compliment de la planificació preventiva.
- Assessorar i donar suport tècnic als responsables dels diferents serveis, participant en la planificació de treballs, reunions de coordinació i visites a instal·lacions, obres i centres de treball.
- Supervisar l'execució de les mesures preventives, investigacions d'accidents, plans d'acció i actuacions derivades d'auditories, inspeccions i avaluacions de riscos.
- Coordinar la gestió dels treballs amb riscos especials, la coordinació d'activitats empresarials, els equips de protecció individual i les actuacions vinculades a la vigilància de la salut.
- Liderar les auditories internes i donar suport a les auditories externes, vetllant pel compliment de la normativa vigent i dels requisits de la ISO 45001.
- Definir objectius, indicadors i plans de millora en matèria de seguretat i salut, elaborant els informes de seguiment per a Direcció.
- Coordinar la interlocució amb el Servei de Prevenció Aliè, la Mútua, la Inspecció de Treball, les administracions competents i altres organismes relacionats amb la seguretat i salut.
- Impulsar accions de sensibilització, comunicació i formació preventiva, fomentant la participació de les persones treballadores i la millora contínua.
- Participar activament en el desenvolupament de projectes estratègics de l'empresa, combinant treball de camp a instal·lacions i obres amb tasques tècniques i de planificació.
- Qualsevol altre tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- Grau/Llicenciatura (preferiblement en l'àmbit tècnic o científic). Tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals.
- Experiència acreditada mínima de 1 any en llocs de treball iguals o assimilables a Cap de seguretat i salut en el treball (PRL).
- Nivell de català C1.
- Carnet de conduir B vigent.
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):
- Treballs i coordinació preventiva a obres i instal·lacions.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
- Sou segons conveni G2 N1 S1 (40.500 €/bruts/anuals)
- Jornada intensiva matins de dilluns a divendres
- Desenvolupament professional amb funcions i responsabilitats d’oficina tècnica (segons perfil i vàlua del perfil professional).
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 26/07/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
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