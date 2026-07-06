Oferta de feina
Contingut patrocinat
Empresa del sector immobiliari de Figueres necessita un/a agent amb titulació API
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Per ampliació de l’equip, una empresa de el sector immobiliari de Figueres necessita un/a agent amb titulació API.
Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:
- Experiència prèvia en el sector immobiliari.
- Persona organitzada amb actitud proactiva, comercial, resolutiva i bona capacitat de comunicació.
- Orientació a la captació, gestió, venda i lloguer d’immobles.
- Capacitat per gestionar i motivar equips.
- Parlar català i castellà; es valorarà francès i anglès.
S’ofereix lloc de treball a Figueres (Alt Empordà) amb remuneració segons experiència aportada.
Les persones interessades poden enviar el currículum indicant a l'assumpte “Referència API” a infobotigafi@gmail.com.
- Un llibre destapa la vida del maqui de Sant Llorenç de la Muga que va lluitar contra Franco i Hitler
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Com fer un cim i tomba: la recepta marinera de la Costa Brava que pots cuinar a casa
- Què farà Junts a partir de dijous?
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
- Paneque defensa des de l'Empordà que Catalunya necessita un 'salt de modernització' tant en infraestructures com en energies renovables
- Josep Fernández, Premi Mestres 68: 'L’escola no ho pot fer tot, la família també ha d’educar