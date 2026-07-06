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Oferta de feina

Empresa del sector immobiliari de Figueres necessita un/a agent amb titulació API

Ofertes de feina per agents immobiliaris.

Ofertes de feina per agents immobiliaris. / SHUTTERSTOCK

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Per ampliació de l’equip, una empresa de el sector immobiliari de Figueres necessita un/a agent amb titulació API.

Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:

  • Experiència prèvia en el sector immobiliari.
  • Persona organitzada amb actitud proactiva, comercial, resolutiva i bona capacitat de comunicació.
  • Orientació a la captació, gestió, venda i lloguer d’immobles.
  • Capacitat per gestionar i motivar equips.
  • Parlar català i castellà; es valorarà francès i anglès.

S’ofereix lloc de treball a Figueres (Alt Empordà) amb remuneració segons experiència aportada.

Les persones interessades poden enviar el currículum indicant a l'assumpte “Referència API” a infobotigafi@gmail.com.

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