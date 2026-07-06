Oferta de feina
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Empresa de materials de construcció selecciona una persona per atenció al client
S’ofereix feina de 40 hores setmanals
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Per ampliació de l’equip, una empresa de materials de construcció selecciona venedor/a a la zona de Figueres.
Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:
- Actitud proactiva, comercial i resolutiva.
- Bona capacitat de comunicació.
- Vehicle propi.
S’ofereix feina de 40 hores setmanals amb bones condicions laborals (dissabtes lliures). Les persones interessades poden trucar al Tel. 666 462 582 o enviar CV al email: Botiga92@gmail.com
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Contingut patrocinat
Empresa de materials de construcció selecciona una persona per atenció al client
Contingut patrocinat