Oferta de feina
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Botiga de pesca esportiva a la zona de Roses selecciona dependent/a
S’ofereix contracte amb bones condicions laborals
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Per ampliació de l’equip una botiga de pesca esportiva a la zona de Roses selecciona dependent/a.
Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:
- Afició al món de la pesca.
- Experiència prèvia treballant en comerç.
- Actitud proactiva, comercial i resolutiva.
- Gona capacitat de comunicació.
Es valora residència a la zona.
S’ofereix contracte amb bones condicions laborals. Les persones interessades poden enviar el Currículum a infobotigafi@gmail.com
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