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Oferta de feina

Botiga de pesca esportiva a la zona de Roses selecciona dependent/a

S’ofereix contracte amb bones condicions laborals

Un pescador.

Un pescador. / ZOWY VOETEN

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Per ampliació de l’equip una botiga de pesca esportiva a la zona de Roses selecciona dependent/a.

Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:

  • Afició al món de la pesca.
  • Experiència prèvia treballant en comerç.
  • Actitud proactiva, comercial i resolutiva.
  • Gona capacitat de comunicació.

Es valora residència a la zona.

S’ofereix contracte amb bones condicions laborals. Les persones interessades poden enviar el Currículum a infobotigafi@gmail.com

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