Oferta de feina
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Rosersa inicia un procés selectiu per cobrir una plaça d’electricista Oficial 1ª d’enllumenat
La societat municipal de Roses ofereix contracte fix
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La societat de serveis municipals de Roses, Rosersa, crea una borsa de treball per cobrir una plaça d’electricista Oficial 1ª d’enllumenat. S'oferix contracte fix en plantilla.
El text íntegre de les bases es pot demanar a rosersa@roses.cat descarregar a l’e-Tauler, disponible a la seu electrònica de ROSERSA: https://www.rosersa.com/ca/seu-electronica.
La data límit per presentar sol·licituds i documentació és el 3 de juliol de 2026.
Rosersa està situada al carrer Cap Norfeu, 61-63, baixos. Telèfon 972 256 017
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