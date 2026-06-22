Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marihuana EmpordàRepoblar MolinasSoldevilla premi BertranaJosep BofillMoció censura Pont de Molins
instagramlinkedin
Oferta de feina

Rosersa inicia un procés selectiu per cobrir una plaça d’electricista Oficial 1ª d’enllumenat

La societat municipal de Roses ofereix contracte fix

Una persona en una sala de comptadors.

Una persona en una sala de comptadors. / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

La societat de serveis municipals de Roses, Rosersa, crea una borsa de treball per cobrir una plaça d’electricista Oficial 1ª d’enllumenat. S'oferix contracte fix en plantilla.

El text íntegre de les bases es pot demanar a rosersa@roses.cat descarregar a l’e-Tauler, disponible a la seu electrònica de ROSERSA: https://www.rosersa.com/ca/seu-electronica.

La data límit per presentar sol·licituds i documentació és el 3 de juliol de 2026.

Rosersa està situada al carrer Cap Norfeu, 61-63, baixos. Telèfon 972 256 017

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investiguen si una possible discussió a terra i una baralla al mar tenen relació amb la desaparició del menor a Roses
  2. Els esquenapelats de l'Escala tindran el monument que mereixen a la Platja de les Barques
  3. L’altra mirada de Lluís Roura
  4. De les ombres de Dalí a Figueres a la glacera dels Alps: l'enginy gironí que dissenya estructures impossibles arreu d'Europa
  5. D'Hondarribia a Cadaqués: un mes caminant per la inclusió social
  6. Illa demana un front comú a les autonomies del Mediterrani per impedir que Espanya caigui 'en el centralisme del passat
  7. La mare investigada per maltractar el seu nadó a Barcelona demana tornar a declarar: 'La primera vegada estava en estat de xoc
  8. La mare del nadó maltractat de la Vall d’Hebrón va confessar a les seves amigues que es plantejava fer fora el marit de casa perquè no cuidava bé el nen

Agenda del 22 al 28 de juny a l'Alt Empordà

Agenda del 22 al 28 de juny a l'Alt Empordà

Moeve Fútbol Zone acomiada la temporada amb un especial sobre el mercat de fitxatges i el balanç del curs

Moeve Fútbol Zone acomiada la temporada amb un especial sobre el mercat de fitxatges i el balanç del curs

Kia redefineix el segment dels vehicles comercials amb el nou elèctric PV5, que destaca per la seva concepció flexible, versatilitat i connectivitat intel·ligent

Kia redefineix el segment dels vehicles comercials amb el nou elèctric PV5, que destaca per la seva concepció flexible, versatilitat i connectivitat intel·ligent

Trobades «sense edat» per enderrocar prejudicis entre generacions

Trobades «sense edat» per enderrocar prejudicis entre generacions

L'emprenedoria rural s'erigeix com la gran palanca per frenar la despoblació

L'emprenedoria rural s'erigeix com la gran palanca per frenar la despoblació

La consellera Sílvia Paneque clourà una jornada sobre "l'Empordà i el corredor mediterrani" el dissabte 11 de juliol a Figueres

La consellera Sílvia Paneque clourà una jornada sobre "l'Empordà i el corredor mediterrani" el dissabte 11 de juliol a Figueres

Àngela Domènech, alcaldable de Lliures: “L’objectiu és recuperar la Figueres d’abans, la que sentíem com a nostra”

Àngela Domènech, alcaldable de Lliures: “L’objectiu és recuperar la Figueres d’abans, la que sentíem com a nostra”

Rosersa inicia un procés selectiu per cobrir una plaça d’electricista Oficial 1ª d’enllumenat

Rosersa inicia un procés selectiu per cobrir una plaça d’electricista Oficial 1ª d’enllumenat
Tracking Pixel Contents