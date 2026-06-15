Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Menor desparegut mar RosesXoriguer petitMaria Àngels AngladaTop manta RosesCan Parellada d'Agullana
instagramlinkedin
Oferta de feina

Port de Roses selecciona un Patró Mariner

Port de Roses ha iniciat un procés selectiu per a la contractació d’un Patró Mariner per la temporada d’estiu

Port de Roses selecciona un Patró Mariner

Port de Roses selecciona un Patró Mariner / Port de Roses

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Port de Roses ha obert un procés selectiu per a la contractació d’un Patró Mariner per la temporada d’estiu.

Requisits:

Títol de Patró Portuari amb comandament.

S'ofereix:

Contracte temporal per a l'estiu de 2026.

El termini de presentació de sol·licituds fins el 22 de juny de 2026. El text íntegre de les bases es pot recollir a les oficines de MP Port de Roses, SA, o mitjançant l’enllaç: https://tauler.seu-e.cat/detall?idEns=1715235010&idEdicte=1715235010_12666 o el podeu demanar per correu electrònic a info@portroses.com.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un aventurer fa més de 200 quilòmetres en bici per comprar Taps de Cadaqués: 'A la meva mare li venia de gust tastar-los
  2. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat
  3. Així és l'anunci d'Estrella Damm 2026: s'ha rodat a l'Empordà i el protagonitzen moltes cares conegudes
  4. Anna Gayolà: de fer el Camino de Santiago a gestionar un petit alberg per a pelegrins
  5. Els millors plans pel cap de setmana del 13 i 14 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
  6. Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
  7. Els Bombers resseguiran per aire la costa de Roses a Begur abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua
  8. L'espectacular poble de Catalunya que és 'de conte': un paradís per a ornitòlegs i escaladors

Arnau Liesa (Aliança Catalana): "La primera batalla de l’islam polític a Catalunya la tindrem a Figueres"

Arnau Liesa (Aliança Catalana): "La primera batalla de l’islam polític a Catalunya la tindrem a Figueres"

"No n'hi ha prou amb manca de deutes; cal demostrar que es cobreixen els serveis i les necessitats de Roses"

"No n'hi ha prou amb manca de deutes; cal demostrar que es cobreixen els serveis i les necessitats de Roses"

Port de Roses selecciona un Patró Mariner

Port de Roses selecciona un Patró Mariner

Carmen Cabestany: "El sistema educatiu falla en la detecció del bullying escolar"

Carmen Cabestany: "El sistema educatiu falla en la detecció del bullying escolar"

Els termòmetres tocaran sostre la setmana vinent i deixaran un Sant Joan marcat per la calor extrema

Els termòmetres tocaran sostre la setmana vinent i deixaran un Sant Joan marcat per la calor extrema

L’Alt Empordà suma 61 dies d’estrès tèrmic en un any, el tercer més càlid mai registrat

L’Alt Empordà suma 61 dies d’estrès tèrmic en un any, el tercer més càlid mai registrat

El negacionisme solar s’estén entre la generació Z: “Veiem adolescents sempre bronzejats, hem tornat enrere 50 anys”

El negacionisme solar s’estén entre la generació Z: “Veiem adolescents sempre bronzejats, hem tornat enrere 50 anys”
Tracking Pixel Contents