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Port de Roses selecciona un Patró Mariner
Port de Roses ha iniciat un procés selectiu per a la contractació d’un Patró Mariner per la temporada d’estiu
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Port de Roses ha obert un procés selectiu per a la contractació d’un Patró Mariner per la temporada d’estiu.
Requisits:
Títol de Patró Portuari amb comandament.
S'ofereix:
Contracte temporal per a l'estiu de 2026.
El termini de presentació de sol·licituds fins el 22 de juny de 2026. El text íntegre de les bases es pot recollir a les oficines de MP Port de Roses, SA, o mitjançant l’enllaç: https://tauler.seu-e.cat/detall?idEns=1715235010&idEdicte=1715235010_12666 o el podeu demanar per correu electrònic a info@portroses.com.
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Port de Roses selecciona un Patró Mariner
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