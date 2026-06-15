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Oferta de feina

Fisersa selecciona 2 operaris/àries de manteniment EDAR/ETAP

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

La seu de Fisersa a Figueres.

La seu de Fisersa a Figueres. / Empordà

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L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 2 operaris/àries de manteniment EDAR/ETAP (REF. 2026/10).

FUNCIONS:

  • Executar les activitats d'operació, control i manteniment preventiu, dels equips, instal·lacions i associades als processos de potabilització i depuració (plantes: ETAP/EDAR).
  • Supervisar el funcionament de les instal·lacions, detectar incidències i dur a terme les actuacions necessàries per garantir la continuïtat i qualitat del servei.
  • Realitzar els controls operatius, lectures, verificacions, presa de mostres i registres requerits per assegurar el correcte funcionament dels processos i instal·lacions.
  • Registrar i actualitzar la informació tècnica, les actuacions efectuades i les incidències als sistemes de gestió corporatius.
  • Participar en la planificació, organització i millora contínua de les activitats d'operació i manteniment, promovent l'optimització dels recursos i processos.
  • Gestionar els materials, eines i recursos per al desenvolupament de les activitats assignades.
  • Coordinar i donar suport als treballs realitzats per empreses externes i subcontractades vinculades a les instal·lacions i serveis.
  • Participar en els serveis de retén, actuacions d'emergència i altres intervencions necessàries per garantir la continuïtat operativa dels serveis.
  • Vetllar pel correcte estat de conservació, seguretat de les instal·lacions, equips, eines i vehicles adscrits al servei.
  • Participar en reunions de coordinació, activitats formatives i altres actuacions relacionades amb el desenvolupament i millora del servei.
  • Complir la normativa vigent i els requisits del Sistema Integrat de Gestió (SIG) en matèria de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals, seguretat i salut.
  • Realitzar qualsevol altra funció compatible amb la seva categoria professional

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • CFGS/FP2, o experiència superior a 2 anys dins el sector de gestió integral de l'aigua, entorns industrials o similar.
  • Experiència acreditada mínima necessària en lloc/sector similar de 6 mesos
  • Carnet de conduir A2 vigent
  • Català nivell A2
  • Disponibilitat jornada partida de dilluns a divendres.

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):

  • Experiència superior a 6 mesos realitzant tasques en empreses de manteniment i reparació industrial.
  • Vocació de servei, iniciativa, flexibilitat i resolució d’incidents, capacitat d’aprenentatge i orientació a l’assoliment.

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Sou segons conveni G3 N3 i complements de looc de treball (34.000 €/bruts/anuals).

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 21/06/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

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