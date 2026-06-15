Oferta de feina
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Fisersa selecciona 2 operaris/àries de manteniment EDAR/ETAP
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
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L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 2 operaris/àries de manteniment EDAR/ETAP (REF. 2026/10).
FUNCIONS:
- Executar les activitats d'operació, control i manteniment preventiu, dels equips, instal·lacions i associades als processos de potabilització i depuració (plantes: ETAP/EDAR).
- Supervisar el funcionament de les instal·lacions, detectar incidències i dur a terme les actuacions necessàries per garantir la continuïtat i qualitat del servei.
- Realitzar els controls operatius, lectures, verificacions, presa de mostres i registres requerits per assegurar el correcte funcionament dels processos i instal·lacions.
- Registrar i actualitzar la informació tècnica, les actuacions efectuades i les incidències als sistemes de gestió corporatius.
- Participar en la planificació, organització i millora contínua de les activitats d'operació i manteniment, promovent l'optimització dels recursos i processos.
- Gestionar els materials, eines i recursos per al desenvolupament de les activitats assignades.
- Coordinar i donar suport als treballs realitzats per empreses externes i subcontractades vinculades a les instal·lacions i serveis.
- Participar en els serveis de retén, actuacions d'emergència i altres intervencions necessàries per garantir la continuïtat operativa dels serveis.
- Vetllar pel correcte estat de conservació, seguretat de les instal·lacions, equips, eines i vehicles adscrits al servei.
- Participar en reunions de coordinació, activitats formatives i altres actuacions relacionades amb el desenvolupament i millora del servei.
- Complir la normativa vigent i els requisits del Sistema Integrat de Gestió (SIG) en matèria de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals, seguretat i salut.
- Realitzar qualsevol altra funció compatible amb la seva categoria professional
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- CFGS/FP2, o experiència superior a 2 anys dins el sector de gestió integral de l'aigua, entorns industrials o similar.
- Experiència acreditada mínima necessària en lloc/sector similar de 6 mesos
- Carnet de conduir A2 vigent
- Català nivell A2
- Disponibilitat jornada partida de dilluns a divendres.
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):
- Experiència superior a 6 mesos realitzant tasques en empreses de manteniment i reparació industrial.
- Vocació de servei, iniciativa, flexibilitat i resolució d’incidents, capacitat d’aprenentatge i orientació a l’assoliment.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Sou segons conveni G3 N3 i complements de looc de treball (34.000 €/bruts/anuals).
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 21/06/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
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