Oferta de feina
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Fisersa selecciona 1 operari/ària de 2a d'enllumenat públic
Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
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L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 operari/ària 2a d'enllumenat públic. Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos. (REF. 2026/08).
FUNCIONS:
- Realitzar tasques de localització i reparació d'avaries de tot tipus, de xarxa i quadres de comandament.
- Assumir el rol de recurs preventiu i realitzar les funcions pròpies del mateix.
- Realitzar la pròpia organització dels treballs, eines, equipaments i materials.
- Realitzar els retén i revisions nocturnes que li siguin delegades.
- Realitzar les connexions i vigilància de Fires, o de qualsevol altre esdeveniment municipal que requereixi el servei.
- Realitzar tasques de programació de sistemes horaris, de telecontrol i telecomandament.
- Realitzar la revisió dels vehicles i equipaments, estoc de material dels vehicles, ordre i neteja.
- Participar en les tasques de revisió d'estocs de material de manteniment i en tasques de creació d'esquemes i actualització de cartografia.
- Realitzar les tasques pròpies de la posada en funcionament de les noves instal·lacions (de tot tipus, aèries o soterrades, punts de llum i quadres de comandament que li siguin delegades)
- Realitzar tasques de suports i il·luminaries, manteniment preventiu i correctiu de punts de llum. Realitzar formacions necessàries pel desenvolupament del lloc de treball així com qualsevol tasca dins les competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- CFGM/FP1 o experiència superior a 2 anys dins el sector d’enllumenat o similar realitzant tasques, funcions i responsabilitats similars a l'oferta.
- Experiència mínima d'un any dins el sector enllumenat o similar, realitzant tasques similars a les ofertes al lloc de treball. (Obligatori aportar certificat d’empresa amb el detall de tasques realitzades per la seva valoració, per tal de poder ser admès/a al procés de selecció).
- Carnet de conduir B vigent
- Nivell de català A2
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):
- Capacitat d'aprenentatge
- Orientació a la qualitat
- Habilitats comunicatives
- Autonomia
- Treball en equip
- Adaptabilitat al lloc de treball.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos. / Horari intensiu de matins de dill-div
- Salari segons conveni FISERSA GR4 NIV3 (23.935,33€/bruts/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 14/06/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
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