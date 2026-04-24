Fisersa selecciona 1 tècnic/a de laboratori

S'ofereix contracte temporal de 6 mesos per substitució

La seu de Fisersa a Figueres. / Empordà

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 tècnic/a de laboratori (REF. 2026/06).

FUNCIONS:

  • Col·laborar amb el cap en la definició dels objectius i indicadors de qualitat, així com en la definició de la política de qualitat del laboratori.
  • Elaborar documentació d'àmbit de qualitat del laboratori i revisar actualització dels procediments normalitzats de treball (PNT).
  • Organitzar, planificar i distribuir les tasques de qualitat del laboratori a l'equip de treball, realitzant les que corresponguin.
  • Realitzar assaigs fisicoquímics i microbiològics dels laboratoris.
  • Supervisar la realització de les anàlisis de l’àmbit de qualitat del laboratori i les diferents activitats, així com aprovar els resultats analítics del personal adscrit als laboratoris.
  • Posar a punt nous PNT, investigar noves tècniques a aplicar, nous equips i possibles millores amb la col·laboració de l'equip de treball.
  • Manteniment i actualització de la norma ISO 17025 i ISO 9001.
  • Aprovar, avaluar i realitzar el seguiments del proveïdors i subcontractistes.
  • Qualsevol altre tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • Grau universitari en l'àmbit de Química o Biologia (abstenir-se presentar candidatura professionals d’altres àmbits).
  • Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques / responsabilitats dins l'àmbit de laboratoris.
  • Nivell de català C1.
  • Carnet de conduir B vigent.

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):

  • Formació en ISO 17025 i ISO 9001.
  • Capacitat d'aprenentatge, flexibilitat / adaptabilitat, iniciativa i autonomia, polivalència, proactivitat i resolució de problemes.

S’OFEREIX:

  • Contracte temporal durada 6 mesos (01/06/2026 a 01/12/2026) per substitució reserva lloc de treball.
  • Salari Grup 3 Nivell 2 + complements lloc de treball (35.901,89€/bruts/any)
  • Jornada partida. Entrada entre 7-09:30h i sortida entre 17-18h amb mínim una hora de descans (entre 12:30h i 15:30h)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 03/05/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

Els capgrossos Berruga i Borinot estan d'aniversari per les Fires de Figueres

Figueres ret homenatge a Melitó Casals, 'Meli', el fotògraf que va capturar l'ànima de l'Empordà

Un formatge de l'Empordà fa podi al Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026

El sistema immune, aquest "guardià silenciós que patrulla l'organisme", és el "llenguatge comú" del càncer, l'esclerosi múltiple o la covid persistent

El Triumvirat Mediterrani arriba a la 30a edició amb una exposició retrospectiva i un simposi internacional a l'Escala

José Ramón, assessor fiscal: "Si no pots pagar la renda en dos terminis, pots demanar ajornar-la fins a 24 mesos"

L'al·lèrgia al pol·len dispara la venda de mascaretes i antihistamínics a les farmàcies de Catalunya: "Va ser espectacular"

Castelló d'Empúries tanca el Pas de Griells per risc de col·lapse parcial
Tracking Pixel Contents