Santa Creu '26
Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona 1 tècnic/a de laboratori
S'ofereix contracte temporal de 6 mesos per substitució
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 tècnic/a de laboratori (REF. 2026/06).
FUNCIONS:
- Col·laborar amb el cap en la definició dels objectius i indicadors de qualitat, així com en la definició de la política de qualitat del laboratori.
- Elaborar documentació d'àmbit de qualitat del laboratori i revisar actualització dels procediments normalitzats de treball (PNT).
- Organitzar, planificar i distribuir les tasques de qualitat del laboratori a l'equip de treball, realitzant les que corresponguin.
- Realitzar assaigs fisicoquímics i microbiològics dels laboratoris.
- Supervisar la realització de les anàlisis de l’àmbit de qualitat del laboratori i les diferents activitats, així com aprovar els resultats analítics del personal adscrit als laboratoris.
- Posar a punt nous PNT, investigar noves tècniques a aplicar, nous equips i possibles millores amb la col·laboració de l'equip de treball.
- Manteniment i actualització de la norma ISO 17025 i ISO 9001.
- Aprovar, avaluar i realitzar el seguiments del proveïdors i subcontractistes.
- Qualsevol altre tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- Grau universitari en l'àmbit de Química o Biologia (abstenir-se presentar candidatura professionals d’altres àmbits).
- Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques / responsabilitats dins l'àmbit de laboratoris.
- Nivell de català C1.
- Carnet de conduir B vigent.
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):
- Formació en ISO 17025 i ISO 9001.
- Capacitat d'aprenentatge, flexibilitat / adaptabilitat, iniciativa i autonomia, polivalència, proactivitat i resolució de problemes.
S’OFEREIX:
- Contracte temporal durada 6 mesos (01/06/2026 a 01/12/2026) per substitució reserva lloc de treball.
- Salari Grup 3 Nivell 2 + complements lloc de treball (35.901,89€/bruts/any)
- Jornada partida. Entrada entre 7-09:30h i sortida entre 17-18h amb mínim una hora de descans (entre 12:30h i 15:30h)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 03/05/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
