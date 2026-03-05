Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona 1 operari/ària explotació ETAP
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 Operari/ària explotació ETAP (REF. 2026/04).
FUNCIONS:
- Realitzar les tasques i responsabilitats del lloc de treball d'operari/ària d'explotació de la planta (ETAP).
- Ajustar i supervisar els paràmetres dels equips i processos de la planta, segons instruccions.
- Realitzar les tasques de manteniment assignades segons programació.
- Netejar, operar, supervisar i manejar els equips d’explotació.
- Realitzar la presa de mostres de les diverses explotacions gestionades.
- Mantenir l’ordre i neteja de les instal·lacions internes i externes.
- Atendre avisos telefònics.
- Realitzar tasques de manteniment diverses (pintar, senyalitzar, jardineria,..).
- Controlar els estocs, realitzar el registre de treballs i incidències.
- Realitzar altres tasques dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- CFGM/FP1 o experiència superior a 2 anys dins el sector de la Gestió integral de l'aigua, entorns industrials o similars.
- Experiència mínima de 6 mesos com a Operari/ària en entorns industrials o similars.
- Carnet de conduir B vigent / Català nivell A2
- Disponibilitat horària torn matí/tarda, diumenges i festius (imprescindible)
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):
- Experiència superior a 6 mesos realitzant tasques similars a les de l'oferta de treball dins el sector de Gestió integral de l'aigua.
- Vocació de servei, iniciativa, flexibilitat i resolució d’incidents, capacitat d’aprenentatge i orientació a l’assoliment.
- S'informa que la jornada de treball és a torns a raó de 8h/dia.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Ajudes socials i familiars segons conveni Fisersa (7 dies AP, 24-31/12 festius).
- Salari segons conveni (Sou base + complements) FISERSA GR4 NIV3 (27.407,53€/bruts/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 18/03/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
