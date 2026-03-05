Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
"Ús social" Castell St. FerranOli d'ArgudellTemporal llevantDarnius-Boadella plujaNudibranqui Pacífic EmpuriabravaCigonyes dels Aiguamolls
instagramlinkedin
Oferta de feina

Fisersa selecciona 1 operari/ària explotació ETAP

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

La seu de Fisersa a Figueres.

La seu de Fisersa a Figueres. / Empordà

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 Operari/ària explotació ETAP (REF. 2026/04).

FUNCIONS:

  • Realitzar les tasques i responsabilitats del lloc de treball d'operari/ària d'explotació de la planta (ETAP).
  • Ajustar i supervisar els paràmetres dels equips i processos de la planta, segons instruccions.
  • Realitzar les tasques de manteniment assignades segons programació.
  • Netejar, operar, supervisar i manejar els equips d’explotació.
  • Realitzar la presa de mostres de les diverses explotacions gestionades.
  • Mantenir l’ordre i neteja de les instal·lacions internes i externes.
  • Atendre avisos telefònics.
  • Realitzar tasques de manteniment diverses (pintar, senyalitzar, jardineria,..).
  • Controlar els estocs, realitzar el registre de treballs i incidències.
  • Realitzar altres tasques dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • CFGM/FP1 o experiència superior a 2 anys dins el sector de la Gestió integral de l'aigua, entorns industrials o similars.
  • Experiència mínima de 6 mesos com a Operari/ària en entorns industrials o similars.
  • Carnet de conduir B vigent / Català nivell A2
  • Disponibilitat horària torn matí/tarda, diumenges i festius (imprescindible)

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):

  • Experiència superior a 6 mesos realitzant tasques similars a les de l'oferta de treball dins el sector de Gestió integral de l'aigua.
  • Vocació de servei, iniciativa, flexibilitat i resolució d’incidents, capacitat d’aprenentatge i orientació a l’assoliment.
  • S'informa que la jornada de treball és a torns a raó de 8h/dia.

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Ajudes socials i familiars segons conveni Fisersa (7 dies AP, 24-31/12 festius).
  • Salari segons conveni (Sou base + complements) FISERSA GR4 NIV3 (27.407,53€/bruts/any)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 18/03/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
  2. Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
  3. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  4. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  5. L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
  6. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  7. Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi
  8. Detecten immobles amb la llum punxada, armes prohibides i drogues en dos dispositius del Pla Kanpai a l'Alt Empordà

Els càmpings gironins impulsen la primera fira d'ocupació del sector per "atraure talent"

Els càmpings gironins impulsen la primera fira d'ocupació del sector per "atraure talent"

Activen avisos per pluja i acumulacions d'aigua de fins a 100 litres a l'Empordà

Activen avisos per pluja i acumulacions d'aigua de fins a 100 litres a l'Empordà

Diez años de creación “sin prisa”

Roba una bicicleta i la posa a la venda per una app: el geolocalitzador el delata

Roba una bicicleta i la posa a la venda per una app: el geolocalitzador el delata

La recta final per decidir els Amos de l'Àrea 2025/2026

La recta final per decidir els Amos de l'Àrea 2025/2026

Les comparadores d’electricitat alerten que el rebut de la llum es pot disparar un 200% per la guerra de l’Iran

Les comparadores d’electricitat alerten que el rebut de la llum es pot disparar un 200% per la guerra de l’Iran

Sant Joan de Déu implanta un minimarcapassos a un nadó

Sant Joan de Déu implanta un minimarcapassos a un nadó

L'anhel territorial de l'Alt Empordà per crear el Parc Natural de l'Albera comença a fer-se realitat

L'anhel territorial de l'Alt Empordà per crear el Parc Natural de l'Albera comença a fer-se realitat
Tracking Pixel Contents