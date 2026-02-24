Oferta de feina
El Motel Empordà selecciona a 2 ajudants de cuina
S'ofereix contracte indefinit, torn seguit de tardes i formació permanent en un establiment de referència
El Motel Empordà obre un procés de selecció per cobrir dues vacants d’ajudant de cuina. L’establiment busca professionals compromesos, amb voluntat de créixer en un equip orientat a l’excel·lència gastronòmica i al treball rigorós a cuina. En aquest sentit, el Motel Empordà ha rebut, un any més, un sol Repsol fa pocs dies.
S'ofereix
- Contracte indefinit
- Torn seguit de tardes.
- Formació permanent i oportunitats de desenvolupament professional dins un establiment consolidat i amb trajectòria reconeguda.
Es valorarà
- L'experiència prèvia en restaurants o hotels de categoria similar.
Les persones interessades poden enviar el seu CV a: rrhh@almadrabapark.com
