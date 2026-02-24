Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Maria Asunción AlberchParkinson Joan SalasPàrquings EmpordàPlatja Empúries
Oferta de feina

L’Hotel Almadraba Park obre un procés de selecció per a cuina i sala

S'ofereix contracte fix discontinu d’abril a octubre amb formació permanent i projecció professional

Hotel Almadrava Park a Roses.

Hotel Almadrava Park a Roses. / Almadrava Park

L’Hotel Almadraba Park selecciona personal de cuina i sala per reforçar l’equip durant la temporada 2026.

Es valorarà

  • Experiència prèvia en restaurants o hotels de categoria similar.

S'ofereix

  • Contracte fix discontinuo d'abril a octubre.
  • Treballar en un entorn professional orientat a l’excel·lència i la qualitat de servei.
  • Formació permanent i oportunitats de desenvolupament professional dins un establiment consolidat i amb trajectòria reconeguda.

Les persones interessades poden enviar el seu CV a: rrhh@almadrabapark.com

