L’Hotel Almadraba Park obre un procés de selecció per a cuina i sala
S'ofereix contracte fix discontinu d’abril a octubre amb formació permanent i projecció professional
L’Hotel Almadraba Park selecciona personal de cuina i sala per reforçar l’equip durant la temporada 2026.
Es valorarà
- Experiència prèvia en restaurants o hotels de categoria similar.
S'ofereix
- Contracte fix discontinuo d'abril a octubre.
- Treballar en un entorn professional orientat a l’excel·lència i la qualitat de servei.
- Formació permanent i oportunitats de desenvolupament professional dins un establiment consolidat i amb trajectòria reconeguda.
Les persones interessades poden enviar el seu CV a: rrhh@almadrabapark.com
