Oferta de feina
Contingut patrocinat
Agència de viatges a Figueres, selecciona una persona per a la seva plantilla de vendes d'oficina
S’ofereix feina fixa tot l’any amb incorporació inmediata i jornada completa
Per ampliació de l’equip se selecciona agent de viatges.
Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:
- Graduats en Turisme o CFGS. S'avalaran i valoraran postgraus o estudis complementaris relacionats amb la posició.
- Residència a Figueres a la Província de Girona
- Nivell de francès alt parlat i escrit.
- Es valorarà el coneixement d'altres llengües.
- Valorable experiència a empreses hoteleres i del sector turisme.
- Actitud proactiva, comercial, resolutiva i bona capacitat de comunicació. Disponibilitat
S’ofereix feina fixa tot l’any amb incorporació immediata i jornada completa.
Les persones interessades poden enviar el CV a l’email talento@iag7viajes.com indicant a l'assumpte Posició Figueres.
