Agència de viatges a Figueres, selecciona una persona per a la seva plantilla de vendes d'oficina

S’ofereix feina fixa tot l’any amb incorporació inmediata i jornada completa

Agència de viatges a Figueres selecciona una persona per a la plantilla de vendes d'oficina.

Agència de viatges a Figueres selecciona una persona per a la plantilla de vendes d'oficina. / Freepik

Per ampliació de l’equip se selecciona agent de viatges.

Els principals requisits vinculats al lloc de treball són els següents:

  • Graduats en Turisme o CFGS. S'avalaran i valoraran postgraus o estudis complementaris relacionats amb la posició.
  • Residència a Figueres a la Província de Girona
  • Nivell de francès alt parlat i escrit.
  • Es valorarà el coneixement d'altres llengües.
  • Valorable experiència a empreses hoteleres i del sector turisme.
  • Actitud proactiva, comercial, resolutiva i bona capacitat de comunicació. Disponibilitat

S’ofereix feina fixa tot l’any amb incorporació immediata i jornada completa.

Les persones interessades poden enviar el CV a l’email talento@iag7viajes.com indicant a l'assumpte Posició Figueres.

