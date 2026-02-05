Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres PACAlianna PaulinoNou entrenador UE FigueresPere PortabellaMyke Towers
instagramlinkedin

Autopodium Figueres busca incorporar un/a Mecànic/a Oficial de 1ª

S'ofereix contracte indefinit amb mb període de prova

Autopodium Figueres és concessionari oficial a la província de Girona de les marques VW, Audi, SEAT, CUPRA i Skoda

Autopodium Figueres és concessionari oficial a la província de Girona de les marques VW, Audi, SEAT, CUPRA i Skoda / Autopodium Figueres

Figueres

El Grup d’Automoció Autopodium Figueres, concessionari oficial a la província de Girona de les marques VW, Audi, SEAT, CUPRA i Skoda, obre un nou procés de selecció per incorporar 1 mecànic/a oficial de 1a al seu equip de taller.

La incorporació respon al creixement de l’activitat del centre i a la voluntat d’Autopodium de continuar oferint un servei tècnic de màxima qualitat, amb els estàndards de les marques oficials que representa el grup.

La persona seleccionada s’integrarà en un equip consolidat, amb formació oficial de marca, eines i tecnologia d’última generació, i un entorn de treball professional i estable.

Es requereix:

  • Formació professional en electromecànica de vehicles.
  • Experiència mínima de 2-5 anys com a mecànic/a oficial 1a.
  • Coneixements en diagnosi electrònica i ús d’eines específiques.
  • Capacitat de treball en equip i orientació a la qualitat.

S’ofereix:

  • Estabilitat laboral en una empresa consolidada i en creixement.
  • Jornada completa de dilluns a divendres.
  • Formació contínua de les marques oficials.
  • Contracte indefinit amb període de prova.
  • Ubicació: Figueres.
  • Sou segons experiència

Les persones interessades hauran d’enviar el CV a alex.izquierdo@autopodium.com. Per a més informació: www.autopodium.com

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
  2. Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
  3. La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
  4. Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
  5. Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
  6. Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats
  7. El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
  8. El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin

"Ens haurien de treure punts per aparcar en un càrrega i descàrrega i s'acabaria la discussió"

"Ens haurien de treure punts per aparcar en un càrrega i descàrrega i s'acabaria la discussió"

Figueres amplia a 140 els comerços adherits a la nova campanya dels vals de descomptes per fomentar el comerç local

Figueres amplia a 140 els comerços adherits a la nova campanya dels vals de descomptes per fomentar el comerç local

Autopodium Figueres busca incorporar un/a Mecànic/a Oficial de 1ª

Autopodium Figueres busca incorporar un/a Mecànic/a Oficial de 1ª

María Ángeles Fernández, candiadata a l'alcaldia d’Avinyonet de Puigventós pel PSC

María Ángeles Fernández, candiadata a l'alcaldia d’Avinyonet de Puigventós pel PSC

La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim

La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim

Ter Stegen comparteix el seu dolor per la seva lesió a Instagram: "Aquest repte és especialment dur"

Ter Stegen comparteix el seu dolor per la seva lesió a Instagram: "Aquest repte és especialment dur"
Tracking Pixel Contents