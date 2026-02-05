Contingut patrocinat
Autopodium Figueres busca incorporar un/a Mecànic/a Oficial de 1ª
S'ofereix contracte indefinit amb mb període de prova
Figueres
El Grup d’Automoció Autopodium Figueres, concessionari oficial a la província de Girona de les marques VW, Audi, SEAT, CUPRA i Skoda, obre un nou procés de selecció per incorporar 1 mecànic/a oficial de 1a al seu equip de taller.
La incorporació respon al creixement de l’activitat del centre i a la voluntat d’Autopodium de continuar oferint un servei tècnic de màxima qualitat, amb els estàndards de les marques oficials que representa el grup.
La persona seleccionada s’integrarà en un equip consolidat, amb formació oficial de marca, eines i tecnologia d’última generació, i un entorn de treball professional i estable.
Es requereix:
- Formació professional en electromecànica de vehicles.
- Experiència mínima de 2-5 anys com a mecànic/a oficial 1a.
- Coneixements en diagnosi electrònica i ús d’eines específiques.
- Capacitat de treball en equip i orientació a la qualitat.
S’ofereix:
- Estabilitat laboral en una empresa consolidada i en creixement.
- Jornada completa de dilluns a divendres.
- Formació contínua de les marques oficials.
- Contracte indefinit amb període de prova.
- Ubicació: Figueres.
- Sou segons experiència
Les persones interessades hauran d’enviar el CV a alex.izquierdo@autopodium.com. Per a més informació: www.autopodium.com
