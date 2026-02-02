Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fisersa selecciona 1 cap per a l'Oficina Tècnica

S'ofereix contracte fix amb període de prova de 6 mesos

La seu de Fisersa a Figueres.

La seu de Fisersa a Figueres. / Empordà

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 cap per a l'Oficina Tècnica (REF. 2026/03).

FUNCIONS:

  • Dirigir, planificar i supervisar l'activitat de l'oficina tècnica, coordinant els seus recursos humans i materials.
  • Redactar documentació tècnica dels processos operatius de l'empresa que se li demani.
  • Realitzar la gestió de la cartografia i dades dels GIS (actualització, manteniment, actualització i desenvolupament cartografia QGIS, implantació de protocols de manteniment, actualització BBDD del GIS, generació de mapes temàtics, modelatge hidràulic, etc.).
  • Generar valoracions i pressupostos (interns, a Ajuntaments, a tercers, entre d'altres).
  • Realitzar estudis i propostes d'inversió, adequació i/o millora dels recursos dels serveis, així com propostes valorades i estudis de viabilitat.
  • Realitzar subcontractacions de projectes tècnics i planificar, coordinar i supervisar les subcontractacions (tant d'oficina com d'obra).
  • Definir, implementar, seguir i controlar un sistema d'indicadors de seguiment de l'oficina tècnica així com reportar i informar al/la cap de l'evolució de l'oficina tècnica, de les responsabilitats pròpies i de l'equip.
  • Realitzar qualsevol altre tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • Enginyeria tècnica/superior (àmbit: Industrial, de l'Edificació, d'Obres Públiques, Civil, Elèctrica) o titulació equivalent. / Arquitectura tècnica o superior.
  • Coneixements en GIS (formació i/o experiència)
  • Carnet B
  • Nivell de català C1
  • Experiència mínima d'1 any en lloc/sector similar (imprescindible acreditar experiència).

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):

  • Grau/Llicenciatura en Geografia i/o Enginyeria geomàtica
  • Màster/Postgrau en GIS (Màster GIS de ESRI o cursos avançats de QGIS, ArcGIS) / Certificacions oficials en GIS
  • Certificació Autocad / Acreditació en maneig de software GIS (Arc GIS, QGIS, Post GIS, etc.)

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Sou segons Conveni FISERSA GR2 NIV3, (33.681,71 €/b/any)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 22/02/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

TEMES

