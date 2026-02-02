Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona 1 cap per a l'Oficina Tècnica
S'ofereix contracte fix amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 cap per a l'Oficina Tècnica (REF. 2026/03).
FUNCIONS:
- Dirigir, planificar i supervisar l'activitat de l'oficina tècnica, coordinant els seus recursos humans i materials.
- Redactar documentació tècnica dels processos operatius de l'empresa que se li demani.
- Realitzar la gestió de la cartografia i dades dels GIS (actualització, manteniment, actualització i desenvolupament cartografia QGIS, implantació de protocols de manteniment, actualització BBDD del GIS, generació de mapes temàtics, modelatge hidràulic, etc.).
- Generar valoracions i pressupostos (interns, a Ajuntaments, a tercers, entre d'altres).
- Realitzar estudis i propostes d'inversió, adequació i/o millora dels recursos dels serveis, així com propostes valorades i estudis de viabilitat.
- Realitzar subcontractacions de projectes tècnics i planificar, coordinar i supervisar les subcontractacions (tant d'oficina com d'obra).
- Definir, implementar, seguir i controlar un sistema d'indicadors de seguiment de l'oficina tècnica així com reportar i informar al/la cap de l'evolució de l'oficina tècnica, de les responsabilitats pròpies i de l'equip.
- Realitzar qualsevol altre tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- Enginyeria tècnica/superior (àmbit: Industrial, de l'Edificació, d'Obres Públiques, Civil, Elèctrica) o titulació equivalent. / Arquitectura tècnica o superior.
- Coneixements en GIS (formació i/o experiència)
- Carnet B
- Nivell de català C1
- Experiència mínima d'1 any en lloc/sector similar (imprescindible acreditar experiència).
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):
- Grau/Llicenciatura en Geografia i/o Enginyeria geomàtica
- Màster/Postgrau en GIS (Màster GIS de ESRI o cursos avançats de QGIS, ArcGIS) / Certificacions oficials en GIS
- Certificació Autocad / Acreditació en maneig de software GIS (Arc GIS, QGIS, Post GIS, etc.)
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Sou segons Conveni FISERSA GR2 NIV3, (33.681,71 €/b/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 22/02/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
- Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà