Fisersa selecciona tècnic/a de recursos humans

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

Seu de Fisersa. / Fisersa

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona tècnic/a de recursos humans (REF. 2026/02).

FUNCIONS:

  • Donar suport directe i continu a la Cap de Recursos Humans en la gestió integral de l’àrea.
  • Gestionar de manera autònoma els processos operatius de Recursos Humans: portal de l'empleat/da, selecció i acollida, administració laboral, relacions laborals, seguiment de contractació, control de presència, absències, incidències, entre altres.
  • Participar en la definició, desplegament i seguiment de les polítiques de persones (igualtat, formació, desenvolupament, avaluació de l’acompliment, ...).
  • Col·laborar en la interpretació i aplicació de la normativa laboral i del conveni col·lectiu, així com en la interlocució amb els agents interns implicats.
  • Donar suport al control de costos de l’àrea, al seguiment d’objectius i al quadre d’indicadors de Recursos Humans.
  • Treballar de manera multidisciplinar amb la direcció de recursos humans en qualsevol altre àmbit, aportant visió global i criteri professional.
  • Contribuir activament a la professionalització i consolidació de Recursos Humans com a àrea estratègica de negoci.
  • Realitzar qualsevol altre tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):

  • Grau/Llicenciatura.
  • Experiència acreditada superior a 1,5 anys en llocs de treball iguals o assimilables a Tècnic/a RH.
  • Nivell de català C1.
  • Carnet de conduir B vigent.

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):

  • Màster i/o Postgrau universitari oficial en Recursos humans.
  • Experiència en la implantació de plans d’igualtat, la gestió de projectes, la gestió del personal per competències, l’ús de sistemes d’avaluació de l’acompliment i el seguiment dels processos de l’àrea de recursos humans mitjançant KPI i objectius.

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Jornada complerta intensiva de dilluns a divendres amb flexibilitat horària.
  • Sou segons conveni FISERSA GR2 NIV3 (33.681,71€/bruts/any).

Les sol·licituds s’han de presentar a l’aplicació de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/. (s’acceptaran CV fins al dia 08/02/2026 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA (www.seu-e.cat/web/fisersa).

