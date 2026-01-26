Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona tècnic/a de recursos humans
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona tècnic/a de recursos humans (REF. 2026/02).
FUNCIONS:
- Donar suport directe i continu a la Cap de Recursos Humans en la gestió integral de l’àrea.
- Gestionar de manera autònoma els processos operatius de Recursos Humans: portal de l'empleat/da, selecció i acollida, administració laboral, relacions laborals, seguiment de contractació, control de presència, absències, incidències, entre altres.
- Participar en la definició, desplegament i seguiment de les polítiques de persones (igualtat, formació, desenvolupament, avaluació de l’acompliment, ...).
- Col·laborar en la interpretació i aplicació de la normativa laboral i del conveni col·lectiu, així com en la interlocució amb els agents interns implicats.
- Donar suport al control de costos de l’àrea, al seguiment d’objectius i al quadre d’indicadors de Recursos Humans.
- Treballar de manera multidisciplinar amb la direcció de recursos humans en qualsevol altre àmbit, aportant visió global i criteri professional.
- Contribuir activament a la professionalització i consolidació de Recursos Humans com a àrea estratègica de negoci.
- Realitzar qualsevol altre tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):
- Grau/Llicenciatura.
- Experiència acreditada superior a 1,5 anys en llocs de treball iguals o assimilables a Tècnic/a RH.
- Nivell de català C1.
- Carnet de conduir B vigent.
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):
- Màster i/o Postgrau universitari oficial en Recursos humans.
- Experiència en la implantació de plans d’igualtat, la gestió de projectes, la gestió del personal per competències, l’ús de sistemes d’avaluació de l’acompliment i el seguiment dels processos de l’àrea de recursos humans mitjançant KPI i objectius.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Jornada complerta intensiva de dilluns a divendres amb flexibilitat horària.
- Sou segons conveni FISERSA GR2 NIV3 (33.681,71€/bruts/any).
Les sol·licituds s’han de presentar a l’aplicació de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/. (s’acceptaran CV fins al dia 08/02/2026 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA (www.seu-e.cat/web/fisersa).
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
- Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya