Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona 1 operari/ària 1a d'enllumenat públic
S'ofereix contracte temporal per substitució
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 operari/ària 1a d'enullumenat públic. Contracte temporal per substitució. (REF. 2025/34).
FUNCIONS:
- Realitzar tasques de localització i reparació d'avaries de tot tipus, de xarxa i quadres de comandament.
- Assumir el rol de recurs preventiu i realitzar les funcions pròpies del mateix així com la pròpia organització dels treballs, eines, equipaments i materials.
- Realitzar tasques de programació de sistemes horaris, de telecontrol i telecomandament.
- Realitzar la revisió dels vehicles i equipaments, estoc de material dels vehicles, ordre i neteja.
- Realitzar les tasques pròpies de la posada en funcionament de les noves instal·lacions (de tot tipus, aèries o soterrades, punts de llum i quadres de comandament que li siguin delegades).
- Realitzar la substitució i reparació d'equips deteriorats i/o envellits.
- Conduir i realitzar el manteniment dels vehicles i PEM que li siguin assignats.
- Realitzar el manteniment preventiu i correctiu dels punts de llum.
- Realitzar el manteniment i millores d'interiors.
- Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- CFGM/FP1 o experiència superior a 2 anys al sector de la instal·lació, manteniment i/o reparació de sistemes i xarxes elèctriques.
- Experiència superior a 6 mesos en llocs de treball iguals o similars.
- Català nivell A2 i Carnet de conduir B.
S’OFEREIX:
- Contracte temporal per substitució.
- Horari intensiu matins de dilluns a divendres.
- Sou segons conveni G3 N3 (27.100,09 €/b/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ ((s’acceptaran CV fins al dia 01/02/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
