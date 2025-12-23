Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fisersa selecciona 1 vigilant de zones d’aparcament regulat (SARE) amb polivalència a cobrador/a grua i dipòsit

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

Seu de Fisersa.

Seu de Fisersa. / ACN

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 vigilant de zones d’aparcament regulat (SARE) amb polivalència a cobrador/a grua i dipòsit (REF. 2025/38).

FUNCIONS:

  • Vigilar el correcte estacionament dels vehicles de les zones d'estacionament regulat.
  • Sancionar els vehicles estacionats a les zones d'estacionament regulat sense justificant de pagament.
  • Realitzar la gestió dels carregadors elèctrics (inclou la vigilància i sancionar si és dona el cas).
  • Revisar l'estat dels parquímetres dins la ruta assignada.
  • Realitzar el manteniment correctiu dels equips segons les necessitats del servei.
  • Realitzar la recaptació dels parquímetres.
  • Informar als usuaris/es del funcionament del servei.
  • Ajudar als usuaris/es a realitzar el pagament del servei (inclou l'anul·lació de denúncies).
  • Atendre a la ciutadana (inclou poder donar informació i/o ajuda en casos de necessitar als/les ciutadans/es).
  • Rebre les entrades dels vehicles retirats al dipòsit.
  • Atendre als usuari/àries que volen retirar el vehicle del dipòsit i informar del funcionament del servei (inclou queixes i reclamacions).
  • Realitzar liquidacions dels cobraments realitzats.
  • Atendre a guàrdia urbana.
  • Rebre missatgeria i paqueteria de l’empresa i del personal.
  • Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • ESO/EGB/Certificat d'estudis primaris/Graduat escolar.Català nivell A2 / Carnet de conduir B vigent.
  • Experiència mínima de 6 mesos en lloc de treball similar (tasques de vigilant) i experiència mínima de 6 mesos en gestió de tasques administratives (tasques cobrador/a).
  • Disponibilitat torns matí i tarda, i dissabtes.

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):

  • Atenció al client i gestió de tasques administratives superior a 2 anys (es realitzarà prova).
  • Francès nivell B1.
  • Vocació de servei, flexibilitat, habilitats comunicatives i de resolució d’incidents.

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Salari segons conveni FISERSA: GR4 NIV3, salari base i complements segons lloc de treball ocupat (25.941,53€/bruts/any/mínim)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ ((s’acceptaran CV fins al dia 11/01/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

