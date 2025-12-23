Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona 1 peó de neteja viària
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 peó de neteja viària (REF. 2025/41).
FUNCIONS:
- Escombrar manualment per retirada de residus de la via pública.
- Retirar de cartells, adhesius i pancartes de mobiliari urbà i via pública.
- Recollida de residus especials i buidat de papereres.
- Escatar males herbes de la via pública, desbrossar i aplicació tractaments fitosanitaris pel control de males herbes.
- Retirar desbordaments a l'entorn de les papereres i àrees de contenidors .
- Retirar voluminosos de la via pública.
- Bufar (retirar residus de la via pública mitjançant l'ús del bufador).
- Netejar i realitzar el manteniment de l'utillatge, eines, maquinària i vehicles.
- Qualsevol altra tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- ESO/EGB/Certificat d'estudis primaris/Graduat escolar.
- Experiència mínima d'un any realitzant tasques de peó o operari/ària únicament en entorns exteriors.
- Català nivell A2.
- Carnet B.
- Disponibilitat per cobrir torns de matí/tarda/nit, diumenges i festius inclosos (imprescindible).
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):
- Responsabilitat, vocació de servei, flexibilitat i adaptabilitat al lloc de treball, orientació a l'assoliment i a la qualitat.
S’OFEREIX:
- Contracte fixe indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Salari s/conveni FISERSA: GR5 NIV1, salari base i complement lloc de treball ( 24.014,77 €/bruts/any).
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ ((s’acceptaran CV fins al dia 11/01/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
