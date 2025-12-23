Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fèlix JaumePeix cap de CreusDani TorrentMitologia catalanaComprovar premis Loteria de Nadal
instagramlinkedin
Oferta de feina

Fisersa selecciona 1 peó de neteja viària

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

Peó de neteja viària de Fisersa.

Peó de neteja viària de Fisersa. / Emporda.info

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 peó de neteja viària (REF. 2025/41).

FUNCIONS:

  • Escombrar manualment per retirada de residus de la via pública.
  • Retirar de cartells, adhesius i pancartes de mobiliari urbà i via pública.
  • Recollida de residus especials i buidat de papereres.
  • Escatar males herbes de la via pública, desbrossar i aplicació tractaments fitosanitaris pel control de males herbes.
  • Retirar desbordaments a l'entorn de les papereres i àrees de contenidors .
  • Retirar voluminosos de la via pública.
  • Bufar (retirar residus de la via pública mitjançant l'ús del bufador).
  • Netejar i realitzar el manteniment de l'utillatge, eines, maquinària i vehicles.
  • Qualsevol altra tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • ESO/EGB/Certificat d'estudis primaris/Graduat escolar.
  • Experiència mínima d'un any realitzant tasques de peó o operari/ària únicament en entorns exteriors.
  • Català nivell A2.
  • Carnet B.
  • Disponibilitat per cobrir torns de matí/tarda/nit, diumenges i festius inclosos (imprescindible).

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):

  • Responsabilitat, vocació de servei, flexibilitat i adaptabilitat al lloc de treball, orientació a l'assoliment i a la qualitat.

S’OFEREIX:

  • Contracte fixe indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Salari s/conveni FISERSA: GR5 NIV1, salari base i complement lloc de treball ( 24.014,77 €/bruts/any).

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ ((s’acceptaran CV fins al dia 11/01/2026 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
  2. Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
  3. Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
  4. VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
  5. La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: 'ser desconfiats' per l'increment d'estafes
  6. “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
  7. Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres
  8. La Loteria de Nadal reparteix 350.000 euros a l'Alt Empordà

L'èxit del concurs d'enllumenats de l'Olivar Gran anima l'Ajuntament de Figueres a estendre'l a altres barris

L'èxit del concurs d'enllumenats de l'Olivar Gran anima l'Ajuntament de Figueres a estendre'l a altres barris

'El cant de la Sibil·la' pren vida a l’església de Cadaqués i a la basílica de Castelló d'Empúries

'El cant de la Sibil·la' pren vida a l’església de Cadaqués i a la basílica de Castelló d'Empúries

L'Olivar Gran de Figueres lliura els premis del concurs d'enllumenats nadalencs

L'Olivar Gran de Figueres lliura els premis del concurs d'enllumenats nadalencs

L’infern d''Els Pastorets' de Roses reneix amb un punt psicodèlic i amb marca d’autor

L’infern d''Els Pastorets' de Roses reneix amb un punt psicodèlic i amb marca d’autor

Vuit de cada deu universitaris no han rebut formació en comunicació oral, competència laboral bàsica

Vuit de cada deu universitaris no han rebut formació en comunicació oral, competència laboral bàsica

Fisersa selecciona 1 vigilant de zones d’aparcament regulat (SARE) amb polivalència a cobrador/a grua i dipòsit

Fisersa selecciona 1 vigilant de zones d’aparcament regulat (SARE) amb polivalència a cobrador/a grua i dipòsit

Fisersa selecciona 1 peó de neteja viària

Fisersa selecciona 1 peó de neteja viària

El Govern prorroga els pressupostos davant la impossibilitat de començar la negociació dels del 2026

El Govern prorroga els pressupostos davant la impossibilitat de començar la negociació dels del 2026
Tracking Pixel Contents