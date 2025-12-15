Oferta de feina
Contingut patrocinat
Empresa familiar de l'Alt Empordà selecciona auxiliar administratiu/va
S'ofereix incorporació inmediata
Se selecciona auxiliar administratiu/va per empresa familiar de l'Alt Empordà. És indispensable parlar francès i coneixements de comptabilitat i Excel. S'ofereix incorporació immediata amb possibilitat de feina per tot l’any. Els interessats poden enviar el currículum a empordacv@gmail.com
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català
Figueres obre les inscripcions obertes per l'Escola de Patges per aprendre teatre per la Cavalcada de Reis
Reobert el tram del passeig de la Pujada del Castell de Figueres entre la Torre Galatea i la Llar Els Pins
Empresa familiar de l'Alt Empordà selecciona auxiliar administratiu/va
Contingut patrocinat