Oferta de feina

Fisersa selecciona 1 peó d'enllumenat públic

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

Enllumenat públic a Figueres.

Enllumenat públic a Figueres. / Fisersa

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 peó d'enllumenat públic (REF. 2025/37).

FUNCIONS:

  • Preparar la infraestructura necessària prèvia a la realització dels treballs de l’àrea d’enllumenat.
  • Realitzar tasques bàsiques de suport al personal operari oficial d’enllumenat (participar i ajudar en la localització i reparació d’avaries de tot tipus de xarxes i quadres de comandament).
  • Realitzar les tasques d'estesa de línies elèctriques, soterrades, grapades i tensorials.
  • Realitzar tasques bàsiques d'instal·lació de suports i lluminàries, del manteniment preventiu i correctiu dels punts de llum, substitució d’equips deteriorats/envellits, entre altres.
  • Realitzar tasques bàsiques de paleteria, pintura i bricolatge d’elements de la xarxa de baixa tensió d’enllumenat públic i del seus elements.
  • Conduir i realitzar el manteniment dels vehicles i PEM que li siguin assignats.
  • Realitzar les tasques de previsió d'estocs de material de manteniment.
  • Realitzar la revisió dels vehicles i equipaments, estoc de material dels vehicles, ordre i neteja.
  • Realitzar tasques d’ordre, neteja i manteniment de les instal·lacions i dependències de l’àrea de servei d’enllumenat que li deleguin.
  • Realitzar qualsevol altre tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • ESO/EGB/Certificat d'estudis primaris/Graduat escolar.
  • Experiència mínima 6 mesos en realització de tasques de peó o operari/ària de qualsevol sector.
  • Català nivell A2.
  • Carnet de conduir B vigent.

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):

  • CFGM/CFGS de la família professional electricitat i electrònica.
  • Experiència mínima d’1any demostrable en el sector d’enllumenat (es requereix certificat d’empresa amb detall de tasques).
  • Carnet de plataformes elevadores (PEMP).
  • Responsabilitat, flexibilitat, orientació a l’assoliment i a la qualitat i capacitat d’aprenentatge.

S’OFEREIX:

  • Contracte fixe amb període de prova de 6 mesos.
  • Horari intensiu matins de dilluns a divendres.
  • Salari segons conveni FISERSA: GR5 NIV1 (20.012,31€/bruts/any) i complements variables.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ ((s’acceptaran CV fins al dia 15/12/2025 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

TEMES

