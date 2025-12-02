Fisersa selecciona conductor/a TUR polivalent als llocs de treball de l'àrea MUIT
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, necessita incorporar conductor/a TUR, polivalent als llocs de treball de l'àrea MUIT (TUR/SARE/Grua dipòsit) REF. 2025/36.
FUNCIONS:
Com a treball principal a TUR, com a CONDUCTOR TUR: Assistir a les reunions operatives, recollir instruccions de la ruta assignada, revisar l'estat del vehicle (bus) i resoldre les incidències al seu abast. Conduir el bus assignat segons necessitats del servei. Realitzar la venda de títols de transport als/les usuaris/es del servei i atendre a l'usuari/a del servei. Realitzar les liquidacions del servei. Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.
Com a treballs secundaris a les jornades que es doni suport a SARE, Grua i dipòsit: Vigilant: Vigilar el correcte estacionament dels vehicles, sancionar els vehicles sense justificant de pagament. Realitzar la gestió dels carregadors elèctrics i la zona de distribució urbana de mercaderies i vehicles autoritzats, DUMA (vigilància i sanció). Revisar l'estat dels parquímetres i realitzar el manteniment correctiu dels equips. Realitzar la recaptació dels parquímetres. Informar als usuaris/es del funcionament del servei i ajudar-los a realitzar el pagament del servei. Cobrador/a: Rebre les entrades dels vehicles retirats al dipòsit. Atendre als usuari/àries del servei i informar-los del funcionament del servei . Realitzar liquidacions dels cobraments realitzats. Atendre a guàrdia urbana. Conductor/a Grua (quan es tingui la competència): Assistir a reunió operativa, revisar l'estat del vehicle (grua), conduir grua municipal i realitzar la prestació del servei de retirada de vehicles, enregistrament de les dades del procediment de retirada de vehicles, realitzar la prestació del servei de retén, senyalització de la via pública.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar documents acreditatius per ser admès al procés selectiu):
- CFGM/FP1 o experiència igual o superior a 2 anys únicament en conducció de bus urbà o interurbà (s’exclou conducció d’altres vehicles).
- Carnet de conduir B, D i CAP vigent
- Experiència mínima en conducció de bus urbà o interurbà de 12 mesos (exclòs altres vehicles).
- Català nivell A2 / Disponibilitat de treball a torns matí/tarda de dilluns a dissabte.
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu):
- Experiència superior a 2 anys en conducció de bus urbà o interurbà (s’exclou conducció d’altres vehicles).
- Vocació de servei, iniciativa i autonomia, resolució d’incidents, habilitats comunicatives i orientació a l’assoliment.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Salari s/conveni FISERSA: GR3 NIV3, salari base i complements lloc de treball principal (32.624,88€/bruts/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 03/12/2025 inclòs). Per més informació: (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
