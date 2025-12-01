NECROLÒGIQUES
Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona 1 operari/ària 1a d'enllumenat públic
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 operari/ària 1a d'enullumenat públic (REF. 2025/34).
FUNCIONS:
- Realitzar tasques de localització i reparació d'avaries de tot tipus, de xarxa i quadres de comandament.
- Assumir el rol de recurs preventiu i realitzar les funcions pròpies del mateix així com la pròpia organització dels treballs, eines, equipaments i materials.
- Realitzar tasques de programació de sistemes horaris, de telecontrol i telecomandament.
- Realitzar la revisió dels vehicles i equipaments, estoc de material dels vehicles, ordre i neteja.
- Realitzar les tasques pròpies de la posada en funcionament de les noves instal·lacions (de tot tipus, aèries o soterrades, punts de llum i quadres de comandament que li siguin delegades).
- Realitzar la substitució i reparació d'equips deteriorats i/o envellits.
- Conduir i realitzar el manteniment dels vehicles i PEM que li siguin assignats.
- Realitzar el manteniment preventiu i correctiu dels punts de llum.
- Realitzar el manteniment i millores d'interiors.
- Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- CFGM/FP1 o experiència superior a 2 anys al sector de la instal·lació, manteniment i/o reparació de sistemes i xarxes elèctriques.
- Experiència superior a 6 mesos en llocs de treball iguals o similars.
- Català nivell A2 i Carnet de conduir B.
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):
- Experiència superior a 6 mesos únicament dins el sector de la instal·lació, manteniment, reparació de sistemes i xarxes elèctriques.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Horari intensiu matins de dilluns a divendres.
- Sou segons conveni G3 N3 (26.048,39 €/b/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ ((s’acceptaran CV fins al dia 15/12/2025 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- Marine Le Pen a l’Alt Empordà
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Alerta per la desigualtat educativa: “Figueres necessita més centres oberts per a infants i joves en risc”
- La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
- Una nena de 9 anys revela després d’una xerrada del 25-N en una escola de Palma que el seu oncle la violava