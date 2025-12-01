Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Oferta de feina

Fisersa selecciona 1 operari/ària 1a d'enllumenat públic

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

Enllumenat públic a Figueres.

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 operari/ària 1a d'enullumenat públic (REF. 2025/34).

FUNCIONS:

  • Realitzar tasques de localització i reparació d'avaries de tot tipus, de xarxa i quadres de comandament.
  • Assumir el rol de recurs preventiu i realitzar les funcions pròpies del mateix així com la pròpia organització dels treballs, eines, equipaments i materials.
  • Realitzar tasques de programació de sistemes horaris, de telecontrol i telecomandament.
  • Realitzar la revisió dels vehicles i equipaments, estoc de material dels vehicles, ordre i neteja.
  • Realitzar les tasques pròpies de la posada en funcionament de les noves instal·lacions (de tot tipus, aèries o soterrades, punts de llum i quadres de comandament que li siguin delegades).
  • Realitzar la substitució i reparació d'equips deteriorats i/o envellits.
  • Conduir i realitzar el manteniment dels vehicles i PEM que li siguin assignats.
  • Realitzar el manteniment preventiu i correctiu dels punts de llum.
  • Realitzar el manteniment i millores d'interiors.
  • Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • CFGM/FP1 o experiència superior a 2 anys al sector de la instal·lació, manteniment i/o reparació de sistemes i xarxes elèctriques.
  • Experiència superior a 6 mesos en llocs de treball iguals o similars.
  • Català nivell A2 i Carnet de conduir B.

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):

  • Experiència superior a 6 mesos únicament dins el sector de la instal·lació, manteniment, reparació de sistemes i xarxes elèctriques.

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Horari intensiu matins de dilluns a divendres.
  • Sou segons conveni G3 N3 (26.048,39 €/b/any)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ ((s’acceptaran CV fins al dia 15/12/2025 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

