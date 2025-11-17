Oferta de feina
Fisersa selecciona auxiliar tècnic/a sistema integrat de gestió (SIG)
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona auxiliar tècnic/a sistema integrat de gestió (SIG) (REF. 2025/33).
FUNCIONS:
- Elaborar, gestionar i actualitzar la documentació administrativa i operativa del Sistema Integrat de Gestió de l’empresa (qualitat, medi ambient i PRL), realització de procediments, instruccions tècniques, seguiment no conformitats, entre altres.
- Donar suport a les àrees en l’aplicació del SIG, garantint el compliment normatiu i la coherència dels procediments i registres.
- Donar suport a auditories internes i externes (ISO 9001, ISO 17025, ISO 45001), i/o inspeccions del SIG.
- Impulsar i donar suport a la integració de la PRL en tots els àmbits de l’empresa, fer el seguiment i control de l’activitat preventiva del SPA.
- Realitzar les tasques de coordinació i gestió de la vigilància de la salut, accidents, formació i informació de riscos i d’EPIs al personal, entre altres gestions de seguiment i coordinació de l’activitat preventiva.
- Realitzar les Coordinacions d’activitats empresarials (CAE).
- Mantenir actualitzades les bases de dades de personal, equips i instal·lacions vinculades al SIG i a la PRL, i traspassar la informació necessària al SPA.
- Donar suport al procés de compra de productes i serveis de l’àrea de SIG.
- Donar suport a la gestió de queixes i reclamacions internes i externes relacionades amb el SIG.
- Realitzar qualsevol altre tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):
- CFGM/FP1 (únicament de la branca administrativa)
- Nivell B2 de català certificat
- Permís de circulació B vigent
- Experiència mínima necessària en lloc/sector (qualitat i/o PRL) d’un any realitzant tasques administratives/tècniques (imprescindible experiència justificable dins l’àmbit referenciat).
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):
- CFGS/FP2 (únicament de la branca administrativa)
- Capacitat d'aprenentatge, orientació a la qualitat, habilitats comunicatives, autonomia, treball en equip i adaptabilitat al lloc de treball transversal.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Horari intensiu matins amb flexibilitat horària.
- Sou segons conveni FISERSA GR4 NIV3 (23.006,45 €/bruts/any).
Les sol·licituds s’han de presentar a l’aplicació de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/. (s’acceptaran CV fins al dia 30/11/2025 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA (www.seu-e.cat/web/fisersa).