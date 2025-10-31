Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona tècnic/a superior analista comptable i financer/a
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona tècnic/a superior analista comptable i financer/a (REF. 2025/32).
FUNCIONS:
- Donar suport tècnic especialitzat al/la Cap d’Administració i Finances en la gestió comptable, financera i fiscal.
- Gestionar i controlar el procés comptable complet (compres, vendes, amortitzacions, conciliacions).
- Participar en la planificació i control dels recursos econòmics i pressupostaris.
- Elaborar balanços, informes financers i estats de resultats.
- Realitzar tancaments mensuals i anuals, amb anàlisi de desviacions i resultats.
- Preparar i presentar liquidacions tributàries (IVA, IRPF, Impost de societats, etc.).
- Gestionar la tresoreria i el seguiment de cobraments i pagaments.
- Col·laborar en auditories externes i assegurar el compliment de la normativa comptable i fiscal.
- Analitzar dades econòmiques i elaborar informes amb eines de Business Intelligence (Power BI) i excels avançats..
- Participar en projectes de millora interna, digitalització i optimització de processos administratius.
- Realitzar qualsevol altre tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar documents acreditatius vigents per ser admès al procés selectiu):
- Grau en Comptabilitat i Finances o Llicenciatura/Diplomatura en Ciències Empresarials.
- Experiència mínima de 2 anys com a Tècnic/a superior analista comptable/financer.
- Nivell de català C1.
- Carnet de conduir B vigent.
ES VALORARÀ:(imprescindible aportar documents acreditatius vigents):
- Màster i/o Postgrau dins l'àmbit de l'especialització comptable/financera.
- Capacitat d'anàlisi, orientació a l'assoliment, responsabilitat, iniciativa i autonomia i pro activitat i treball en equip.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Jornada complerta intensiva de dilluns a divendres amb flexibilitat horària.
- Sou segons conveni FISERSA GR2 NIV3 (32.374,59€/bruts/any).
Les sol·licituds s’han de presentar a l’aplicació de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/. (s’acceptaran CV fins al dia 16/11/2025 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA (www.seu-e.cat/web/fisersa).
