Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona 1 peó d'enllumenat públic
S'ofereix contracte fixe amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona 1 peó d'enllumenat públic (REF. 2025/31).
FUNCIONS:
- Preparar la infraestructura necessària prèvia a la realització dels treballs de l’àrea d’enllumenat.
- Realitzar tasques bàsiques de suport al personal operari oficial d’enllumenat (participar i ajudar en la localització i reparació d’avaries de tot tipus de xarxes i quadres de comandament).
- Realitzar les tasques d'estesa de línies elèctriques, soterrades, grapades i tensorials.
- Realitzar tasques bàsiques d'instal·lació de suports i lluminàries, del manteniment preventiu i correctiu dels punts de llum, substitució d’equips deteriorats/envellits, entre altres.
- Realitzar tasques bàsiques de paleteria, pintura i bricolatge d’elements de la xarxa de baixa tensió d’enllumenat públic i del seus elements.
- Conduir i realitzar el manteniment dels vehicles i PEM que li siguin assignats.
- Realitzar les tasques de previsió d'estocs de material de manteniment.
- Realitzar la revisió dels vehicles i equipaments, estoc de material dels vehicles, ordre i neteja.
- Realitzar tasques d’ordre, neteja i manteniment de les instal·lacions i dependències de l’àrea de servei d’enllumenat que li deleguin.
- Realitzar qualsevol altre tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- ESO/EGB/Certificat d'estudis primaris/Graduat escolar.
- Experiència mínima 6 mesos en realització de tasques de peó o operari/ària de qualsevol sector.
- Català nivell A2.
- Carnet de conduir B vigent.
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent):
- CFGM/CFGS de la família professional electricitat i electrònica.
- Experiència mínima d’1any demostrable en el sector d’enllumenat (es requereix certificat d’empresa amb detall de tasques).
- Carnet de plataformes elevadores (PEMP).
- Responsabilitat, flexibilitat, orientació a l’assoliment i a la qualitat i capacitat d’aprenentatge.
S’OFEREIX:
- Contracte fixe amb període de prova de 6 mesos.
- Salari segons conveni FISERSA: GR5 NIV1 (20.012,31€/bruts/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 23/10/2025 inclòs). Figueres de Serveis, SA (FISERSA). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
