Oferta de feina
Contingut patrocinat
Garatge Oliveras selecciona mecànic/a oficial
S’ofereix incorporació immediata amb contracte fix i bones condicions de treball
Garatge Oliveras necessita incorporar un/a mecànic/a oficial.
Es requereix experiència en el sector i carnet de conduir B. S’ofereix incorporació immediata amb contracte fix i bones condicions de treball.
Per sol·licitar més informació, les persones interessades poden contactar al telèfon 972 788 102 o a l’email: garatgeoliveras@hotmail.com.
