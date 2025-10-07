Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Oferta de feina

Garatge Oliveras selecciona mecànic/a oficial

S’ofereix incorporació immediata amb contracte fix i bones condicions de treball

Imatge d'arxiu d'un mecànic.

Imatge d'arxiu d'un mecànic.

Garatge Oliveras necessita incorporar un/a mecànic/a oficial.

Es requereix experiència en el sector i carnet de conduir B. S’ofereix incorporació immediata amb contracte fix i bones condicions de treball.

Per sol·licitar més informació, les persones interessades poden contactar al telèfon 972 788 102  o a l’email: garatgeoliveras@hotmail.com.

