Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona operari/ària de segona SAU
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona un/a operari/ària de segona SAU (REF. 2025/29).
FUNCIONS:
- Realitzar les lectures de comptadors i enregistrar les dades de les lectures.
- Realitzar la instal·lació o canvi de comptadors i la verificació de la correcte instal·lació i la posada a punt pel funcionament dels comptadors.
- Realitzar les inspeccions de comptadors per verificar l’ús, l’estat i funcionament dels comptadors.
- Revisar l’existència de fraus i comunicar-los.
- Realitzar els talls de subministrament d’aigua.
- Realitzar el repartiment d’avisos als usuaris/es i avisar als abonats de les maniobres a realitzar als comptadors.
- Realitzar assessorament a l’usuari/a i als tècnics lampistes i les tasques administratives de la gestió dels comptadors.
- Recollir mostres d’aigua.
- Realitzar la senyalització que es precisi previ a les maniobres a realitzar.
- Tasques de manteniment general, ordre i neteja que li deleguin (comptadors, eines, vehicles, ...)
- Realitzar qualsevol altra tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- CFGM/FP1 o experiència professional superior a 2 anys dins el sector industrial o similar realitzant tasques, funcions i responsabilitats similars a les sol·licitades al lloc de treball.
- Experiència mínima d’1 any d’operari/ària en empreses instal·ladores o de manteniment i reparació.
- Carnet de conduir B
- Català nivell A2
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):
- Experiència superior a 2 anys d’operari/ària únicament en empreses instal·ladores o de manteniment i reparació del sector d’enllumenat i/o distribució d’aigua (imprescindible aportar certificat d’empresa detallant les tasques realitzades).
- Orientació a l’assoliment, iniciativa i autonomia, resolució de problemes, responsabilitat i habilitats comunicatives.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Salari segons conveni FISERSA: GR4 NIV3 (23.006,45 €/bruts/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 19/10/2025 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
