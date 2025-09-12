Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona un/a operari/ària de segona de Xarxes per l'àrea de Gestió integral de l’aigua
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona un/a operari/ària de segona de Xarxes per l'àrea de Gestió integral de l’aigua (REF. 2025/27).
FUNCIONS:
Treballs operatius i de manteniment d’infraestructures:
- Obertura de cales i rases, a mà i a màquina.
- Reparació d’avaries de xarxa d’aigua, clavegueram i escomeses.
- Manteniment d’elements de la xarxa (vàlvules, hidrants, ventoses...).
- Paleteria i reposició d’obra civil (col·locació material d’obra).
- Muntatge d’instal·lacions de xarxa, escomeses i accessoris d’aigua potable i clavegueram, instal·lació de comptadors.
- Presa de dades pel control tècnic abastament i recerca de fuites.
- Tasques de manteniment general, ordre i neteja.
- Presa de mostres per a control paramètric de l’aigua.
- Realitzar guàrdies periòdiques fora horari de treball.
- Altres tasques dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):
- CFGM (preferible: Xarxes/ETA, Edificació/Obra Civil, Instal·lacions elèctriques i automàtiques) o experiència superior a 2 anys d’operari/ària realitzant tasques d'operari/ària d'exterior iguals o similars les sol·licitades.
- Català nivell A2.
- Carnet B vigent.
- Experiència superior a 1 any realitzant tasques d'operari/ària d'exterior iguals o similars a les sol·licitades.
- Disponibilitat per treballar a torns de reserva (retén 24h).
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):
- Formació en prevenció de riscos laborals (60h).
- Carnet C
- Competències: Capacitat d’aprenentatge, flexibilitat i adaptabilitat, orientació a l’assoliment, orientació a la qualitat, responsabilitat, eficiència i productivitat.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Salari s/conveni FISERSA: GR4 NIV3, salari base i complements lloc de treball (24.666,85€/bruts/any)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 24/09/2025 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà
- Búnquers de costa a l’: anys d’oblit, incivisme i deixadesa
Fisersa selecciona un/a operari/ària de segona de Xarxes per l'àrea de Gestió integral de l’aigua
Ofert per