Oferta de feina

Fisersa selecciona un/a operari/ària de segona de Xarxes per l'àrea de Gestió integral de l’aigua

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

Fisersa.

Fisersa. / Ajuntament de Figueres

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona un/a operari/ària de segona de Xarxes per l'àrea de Gestió integral de l’aigua (REF. 2025/27).

FUNCIONS:

Treballs operatius i de manteniment d’infraestructures:

  • Obertura de cales i rases, a mà i a màquina.
  • Reparació d’avaries de xarxa d’aigua, clavegueram i escomeses.
  • Manteniment d’elements de la xarxa (vàlvules, hidrants, ventoses...).
  • Paleteria i reposició d’obra civil (col·locació material d’obra).
  • Muntatge d’instal·lacions de xarxa, escomeses i accessoris d’aigua potable i clavegueram, instal·lació de comptadors.
  • Presa de dades pel control tècnic abastament i recerca de fuites.
  • Tasques de manteniment general, ordre i neteja.
  • Presa de mostres per a control paramètric de l’aigua.
  • Realitzar guàrdies periòdiques fora horari de treball.
  • Altres tasques dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu per ser admès al procés selectiu):

  • CFGM (preferible: Xarxes/ETA, Edificació/Obra Civil, Instal·lacions elèctriques i automàtiques) o experiència superior a 2 anys d’operari/ària realitzant tasques d'operari/ària d'exterior iguals o similars les sol·licitades.
  • Català nivell A2.
  • Carnet B vigent.
  • Experiència superior a 1 any realitzant tasques d'operari/ària d'exterior iguals o similars a les sol·licitades.
  • Disponibilitat per treballar a torns de reserva (retén 24h).

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):

  • Formació en prevenció de riscos laborals (60h).
  • Carnet C
  • Competències: Capacitat d’aprenentatge, flexibilitat i adaptabilitat, orientació a l’assoliment, orientació a la qualitat, responsabilitat, eficiència i productivitat.

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Salari s/conveni FISERSA: GR4 NIV3, salari base i complements lloc de treball (24.666,85€/bruts/any)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 24/09/2025 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

