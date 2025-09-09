Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Vilafant Motor selecciona mecànic/a oficial

S'ofereix contracte fix i bones condicions de treball

La façana de Vilafant Motor.

La façana de Vilafant Motor. / BORJA BALSERA

Vilafant Motor, Taller Oficial Bosch Service, necessita incorporar un/a mecànic/a oficial. S'ofereix contracte fix i bones condicions de treball.

Per sol·licitar més informació, les persones interessades poden contactar al telèfon 972 546 152 o enviar un mail a vm@vilafantmotor.com.

Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà

Les elèctriques alerten del gran col·lapse: el 83% de les seves xarxes estan saturades i no poden connectar més clients

Lluís Llach, president de l’ANC: “Salvador Illa és el senyal que l’independentisme ha tocat fons”

Surt a subhasta a Londres una obra única de Dalí valorada en 518.000 euros

Detenen in fraganti dues dones a Roses mentre robaven en dos pisos

Catalunya disposarà d’urgències psiquiàtriques als grans hospitals

Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos

La Global Sumud Flotilla denuncia que un dels vaixells ha estat atacat amb un dron a Tunis

