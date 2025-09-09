Oferta de feina
Contingut patrocinat
Vilafant Motor selecciona mecànic/a oficial
S'ofereix contracte fix i bones condicions de treball
Vilafant Motor, Taller Oficial Bosch Service, necessita incorporar un/a mecànic/a oficial. S'ofereix contracte fix i bones condicions de treball.
Per sol·licitar més informació, les persones interessades poden contactar al telèfon 972 546 152 o enviar un mail a vm@vilafantmotor.com.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
- La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic