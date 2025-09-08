Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona set peons de neteja viària
S'ofereix contracte fix indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona set peons de neteja viària (REF. 2025/26).
FUNCIONS:
- Escombrar manualment per retirada de residus de la via pública.
- Retirar de cartells, adhesius i pancartes de mobiliari urbà i via pública.
- Recollida de residus especials i buidat de papereres.
- Escatar males herbes de la via pública, desbrossar i aplicació tractaments fitosanitaris pel control de males herbes.
- Retirar desbordaments a l'entorn de les papereres i àrees de contenidors .
- Retirar voluminosos de la via pública.
- Bufar (retirar residus de la via pública mitjançant l'ús del bufador).
- Netejar i realitzar el manteniment de l'utillatge, eines, maquinària i vehicles.
- Qualsevol altra tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):
- ESO/EGB/Certificat d'estudis primaris/Graduat escolar.
- Experiència mínima de 6 mesos realitzant tasques de neteja al sector de neteja viària o similar.
- Català nivell A2.
- Carnet B.
- Disponibilitat per cobrir torns de matí/tarda/nit, diumenges i festius inclosos (imprescindible).
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):
- Experiència superior a 1 any realitzant tasques de neteja viària al sector de neteja viària.
- Responsabilitat, vocació de servei, flexibilitat i adaptabilitat al lloc de treball, orientació a l'assoliment i a la qualitat.
S’OFEREIX:
- Contracte fix indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Salari s/conveni FISERSA: GR5 NIV1, salari base i complement lloc de treball ( 24.014,77 €/bruts/any).
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 15/09/2025 inclòs). Per més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA www.seu-e.cat/web/fisersa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Sí a l’estació de Figueres
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- “Contribuiré en la futura candidatura del PSC a Figueres per ser un nexe de continuïtat i experiència”
- Els ecologistes impulsen una campanya de micromecenatge per salvar la Farella de Llançà
- S'acaba l'estiu: sis cales de l' per visitar aquest setembre
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Els caçadors gironins preveuen una temporada amb més senglars per les pluges abundants