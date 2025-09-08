Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Oferta de feina

Fisersa selecciona set peons de neteja viària

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona set peons de neteja viària (REF. 2025/26).

FUNCIONS:

  • Escombrar manualment per retirada de residus de la via pública.
  • Retirar de cartells, adhesius i pancartes de mobiliari urbà i via pública.
  • Recollida de residus especials i buidat de papereres.
  • Escatar males herbes de la via pública, desbrossar i aplicació tractaments fitosanitaris pel control de males herbes.
  • Retirar desbordaments a l'entorn de les papereres i àrees de contenidors .
  • Retirar voluminosos de la via pública.
  • Bufar (retirar residus de la via pública mitjançant l'ús del bufador).
  • Netejar i realitzar el manteniment de l'utillatge, eines, maquinària i vehicles.
  • Qualsevol altra tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):

  • ESO/EGB/Certificat d'estudis primaris/Graduat escolar.
  • Experiència mínima de 6 mesos realitzant tasques de neteja al sector de neteja viària o similar.
  • Català nivell A2.
  • Carnet B.
  • Disponibilitat per cobrir torns de matí/tarda/nit, diumenges i festius inclosos (imprescindible).

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):

  • Experiència superior a 1 any realitzant tasques de neteja viària al sector de neteja viària.
  • Responsabilitat, vocació de servei, flexibilitat i adaptabilitat al lloc de treball, orientació a l'assoliment i a la qualitat.

S’OFEREIX:

  • Contracte fix indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Salari s/conveni FISERSA: GR5 NIV1, salari base i complement lloc de treball ( 24.014,77 €/bruts/any).

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 15/09/2025 inclòs). Per més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA www.seu-e.cat/web/fisersa.

TEMES

