Formació

La Unió d'Empresaris de la Construcció du a terme un programa de formació contínua CAP per a conductors/es

Està 100% subvencionat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social SEPE.

La Unió d'Empresari de la Construcció (UEC) du a terme un curs de formació adreçat a treballadors/es autònoms/es 100 % subvencionat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social SEPE.

Es tracta d’un programa de formació contínua CAP per a conductors/res amb conducció racional i estiba (mercaderies) de 35 hores, del 15 al 27 de setembre del 2025 al Carrer Vilafant, 65 de Figueres.

Per inscripcions, les persones interessades poden contactar al telèfon 972 505 031 o a l’email: figueres@uecgirona.com

