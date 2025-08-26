Oferta de feina

Hotel Duran de Figueres selecciona un/a recepcionista

Per ampliació de l'equip es selecciona un/a recepcionista amb experiència en el sector d’hostaleria

Hotel Duran.

Hotel Duran. / Empordà

Per ampliació de l’equip de recepció, Hotel Duran selecciona recepcionista amb experiència al sector d’hostaleria. Valorable el coneixement dels idiomes anglès i francès.

S’ofereix feina fixa tot l’any amb incorporació inmediata i jornada completa. Les persones interessades poden enviar el CV a l’email: duran@hotelduran.com o al Carrer Lasauca, 5 de Figueres.

