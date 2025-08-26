Oferta de feina
Ofert per
Hotel Duran de Figueres selecciona un/a recepcionista
Per ampliació de l'equip es selecciona un/a recepcionista amb experiència en el sector d’hostaleria
Per ampliació de l’equip de recepció, Hotel Duran selecciona recepcionista amb experiència al sector d’hostaleria. Valorable el coneixement dels idiomes anglès i francès.
S’ofereix feina fixa tot l’any amb incorporació inmediata i jornada completa. Les persones interessades poden enviar el CV a l’email: duran@hotelduran.com o al Carrer Lasauca, 5 de Figueres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis de l'Empordà tenen més treballadors que habitants
- Roben les bicis de l'equip de Vingegaard a la Vuelta valorades en 250.000 euros
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- El pantà de Darnius i Boadella, la nit i el dia d’un any a l’altre
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
Temps de Música inicia el curs 2025-2026 celebrant 25 anys al costat de Figueres i la seva música
Contingut patrocinat
Immo Somnis amplia la seva presència i obre oficina a l’Escala
Contingut patrocinat