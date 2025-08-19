Oferta de feina
ROSERSA inicia el procés selectiu per cobrir una plaça d’Oficial/a 3a Peó/Peona per a la secció de construcció i per crear una borsa de treball
La data límit per presentar sol·licituds i documentació és el 5 de setembre
ROSERSA inicia el procés selectiu per cobrir una plaça d’Oficial/a 3a Peó/Peona per a la secció de construcció i per crear una borsa de treball. S’ofereix contracte fix en plantilla i possibilitat de promoció. El text íntegre de les bases es pot sol·licitar a rosersa@roses.cat o descarregar de l’e-Tauler, disponible a la seu electrònica: https://www.rosersa.com/ca/seu-electronica. La data límit per presentar sol·licituds i documentació és el 5 de setembre de 2025.
MP Serveis Municipals de Roses, SA
- Carrer Cap Norfeu, 61-63, baixos – 17480 Roses
- Tel. 972 256 017
