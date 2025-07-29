Oferta de feina

Fisersa selecciona un vigilant per a les zones d'aparcament regulat (SARE)

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

Un vehicle de Fisersa utilitzant un dels nous carregadors. | AJUNTAMENT / redacció. figueres

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona un vigilant a les zones d'aparcament regulat. (SARE) Contractació indefinida de persones treballadores amb discapacitat (REF. 2025/24).

FUNCIONS

  • Vigilar el correcte estacionament dels vehicles de les zones d'estacionament regulat (ruta a peu).
  • Sancionar els vehicles estacionats a les zones d'estacionament regulat sense justificant de pagament.
  • Realitzar la gestió dels carregadors elèctrics (inclou la vigilància i sancionar si és dona el cas).
  • Revisar l'estat dels parquímetres dins la ruta assignada.
  • Realitzar el manteniment correctiu dels equips segons les necessitats del servei.
  • Realitzar la recaptació dels parquímetres.
  • Informar als usuaris/es del funcionament del servei.
  • Ajudar als usuaris/es a realitzar el pagament del servei (inclou l'anul·lació de denúncies).
  • Atendre a la ciutadana (inclou poder donar informació i/o ajuda en casos de necessitar als/les ciutadans/es).
  • Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):

  • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat.
  • CFGM/FP1 o 2 anys experiència en lloc de treball similar
  • Experiència mínima de 6 mesos en lloc de treball similar
  • Català nivell A2 / Carnet de conduir B vigent.
  • Disponibilitat per treballar torns de matí i/o tarda i dissabtes (imprescindible).

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):

  • Francès nivell B1.
  • Vocació de servei, flexibilitat, habilitats comunicatives i de resolució d’incidents.

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Salari segons conveni FISERSA: GR4 NIV3, salari base i complement al lloc de treball (25.941,53€/bruts/any)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 07/09/2025 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

