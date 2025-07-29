Oferta de feina

Fisersa selecciona 2 vigilants amb polivalència per a les zones d'aparcament reuglat (SARE) i cobrador/a de grua i dipòsit

S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos

La seu i alguns dels vehicles de Fisersa

L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona un vigilant a les zones d'aparcament regulat. (SARE) Contractació indefinida de persones treballadores amb discapacitat (REF. 2025/25).

FUNCIONS

  • Vigilar el correcte estacionament dels vehicles de les zones d'estacionament regulat.
  • Sancionar els vehicles estacionats a les zones d'estacionament regulat sense justificant de pagament.
  • Realitzar la gestió dels carregadors elèctrics (inclou la vigilància i sancionar si és dona el cas).
  • Revisar l'estat dels parquímetres dins la ruta assignada.
  • Realitzar el manteniment correctiu dels equips segons les necessitats del servei.
  • Realitzar la recaptació dels parquímetres.
  • Informar als usuaris/es del funcionament del servei.
  • Ajudar als usuaris/es a realitzar el pagament del servei (inclou l'anul·lació de denúncies).
  • Atendre a la ciutadana (inclou poder donar informació i/o ajuda en casos de necessitar als/les ciutadans/es).
  • Rebre les entrades dels vehicles retirats al dipòsit.
  • Atendre als usuari/àries que volen retirar el vehicle del dipòsit i informar del funcionament del servei (inclou queixes i reclamacions).
  • Realitzar liquidacions dels cobraments realitzats.
  • Atendre a guàrdia urbana.
  • Rebre missatgeria i paqueteria de l’empresa i del personal.
  • Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.

ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):

  • CFGM/FP1 o experiència igual o superior a 2 anys realitzant tasques similars i administratives.
  • Experiència mínima de 6 mesos en lloc de treball similar (tasques de vigilant).
  • Experiència mínima de 6 mesos en gestió de tasques administratives, (tasques cobrador/a) /cal informe vida laboral/cert. Empresa acreditant tasques administratives.
  • Català nivell A2 / Carnet de conduir B vigent.
  • Disponibilitat per treballar torns de matí i/o tarda i dissabtes (imprescindible).

ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):

  • Atenció al client i gestió de tasques administratives superior a 2 anys (es realitzarà prova).
  • Francès nivell B1.
  • Vocació de servei, flexibilitat, habilitats comunicatives i de resolució d’incidents.

S’OFEREIX:

  • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
  • Salari segons conveni FISERSA: GR4 NIV3, salari base i complements segons lloc de treball ocupat (25.941,53€/bruts/any/mínim)

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 07/09/2025 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.

