NECROLÒGIQUES
Oferta de feina
Ofert per
Fisersa selecciona 2 vigilants amb polivalència per a les zones d'aparcament reuglat (SARE) i cobrador/a de grua i dipòsit
S'ofereix contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos
L'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, Fisersa, selecciona un vigilant a les zones d'aparcament regulat. (SARE) Contractació indefinida de persones treballadores amb discapacitat (REF. 2025/25).
FUNCIONS
- Vigilar el correcte estacionament dels vehicles de les zones d'estacionament regulat.
- Sancionar els vehicles estacionats a les zones d'estacionament regulat sense justificant de pagament.
- Realitzar la gestió dels carregadors elèctrics (inclou la vigilància i sancionar si és dona el cas).
- Revisar l'estat dels parquímetres dins la ruta assignada.
- Realitzar el manteniment correctiu dels equips segons les necessitats del servei.
- Realitzar la recaptació dels parquímetres.
- Informar als usuaris/es del funcionament del servei.
- Ajudar als usuaris/es a realitzar el pagament del servei (inclou l'anul·lació de denúncies).
- Atendre a la ciutadana (inclou poder donar informació i/o ajuda en casos de necessitar als/les ciutadans/es).
- Rebre les entrades dels vehicles retirats al dipòsit.
- Atendre als usuari/àries que volen retirar el vehicle del dipòsit i informar del funcionament del servei (inclou queixes i reclamacions).
- Realitzar liquidacions dels cobraments realitzats.
- Atendre a guàrdia urbana.
- Rebre missatgeria i paqueteria de l’empresa i del personal.
- Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.
ES REQUEREIX (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser admès al procés selectiu):
- CFGM/FP1 o experiència igual o superior a 2 anys realitzant tasques similars i administratives.
- Experiència mínima de 6 mesos en lloc de treball similar (tasques de vigilant).
- Experiència mínima de 6 mesos en gestió de tasques administratives, (tasques cobrador/a) /cal informe vida laboral/cert. Empresa acreditant tasques administratives.
- Català nivell A2 / Carnet de conduir B vigent.
- Disponibilitat per treballar torns de matí i/o tarda i dissabtes (imprescindible).
ES VALORARÀ (imprescindible aportar document acreditatiu vigent per ser valorat):
- Atenció al client i gestió de tasques administratives superior a 2 anys (es realitzarà prova).
- Francès nivell B1.
- Vocació de servei, flexibilitat, habilitats comunicatives i de resolució d’incidents.
S’OFEREIX:
- Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
- Salari segons conveni FISERSA: GR4 NIV3, salari base i complements segons lloc de treball ocupat (25.941,53€/bruts/any/mínim)
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (s’acceptaran CV fins al dia 07/09/2025 inclòs). Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA: www.seu-e.cat/web/fisersa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- El cotxe més elegant del món és de l'Empordà
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- El pantà de Darnius i Boadella, la nit i el dia d’un any a l’altre
- Descobreix on aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà