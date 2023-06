Les ofertes de treball a Girona que es destaquen en aquest article vénen de la mà d'etalentum. Aquests experts en Recursos Humans són especialistes en la selecció de personal qualificat per a càrrecs directius i intermedis. Per tant, interessants oportunitats a què qualsevol candidat pot optar des d'aquestes mateixes línies.

Ofertes de treball d'etalentum a Girona

DIRECTOR/A OFICINA

Important empresa líder asseguradora especialitzada en el ram d'assistència sanitària amb una trajectòria de 40 anys i més de 20 oficines al país, precisa incorporar un/a director/a d'oficina comercial enfocat/da a la venda directa d'assegurances de salut, la missió del qual seria coordinar, supervisar i motivar l'equip comercial de l'oficina d'Olot.

Les principals funcions i responsabilitats consistiran en:

- Revisió i anàlisi d'activitat comercial a través del CRM (aplicatiu comercial M3).

- Seguiment de l'activitat diària de la mateixa agenda.

- Supervisió de l'activitat dels comercials.

- Visites comercials pròpies de venda directa, realització de projectes per a empreses.

- Seguiment i comunicació amb Atenció al Mutualista.

- Gestió de l'afiliat. Introducció de dades i control de les afiliacions pendents.

- Acompanyaments d'assessorament i/o formació a comercials o xarxa externa.

- Gestió d'esdeveniments comercials diversos.

- Recerca de negoci pels assessors comercials. Visita de relacions amb entitats, professionals del sector salut, ajuntaments.

- Seguiments d'avisadors.

- Recerca d'Agències franquiciades.

- Reclutament i formació comercial.

- Suport al departament de Quadre Mèdic.

Es requereix:

- Persona amb dots de líder que hagi gestionat un equip de comercials amb anterioritat.

- Dots comercials i coneixement del territori.

- Persona amb bons dots de comunicació.

- Vehicle propi.

- Ofimàtica a nivell avançat.

S'ofereix:

- Estabilitat professional.

- Contracte indefinit.

- Salari fix + variable.

Experiència requerida:

- Experiència comercial entre 2-5 anys.

Formació requerida:

- CFGM, CFGS, Llicenciatura, Grau o Diplomatura.

Idiomes requerits:

- Català: avançat.

- Espanyol: avançat.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Director/a Oficina a Olot.

TÈCNIC/A D'INJECCIÓ

Per a important empresa del sector industrial seleccionem un/a tècnic/a d'injecció per a la seva planta situada a la comarca de La Garrotxa. En dependència del/la responsable de secció, la seva missió principal serà portar el control i la revisió de les màquines d'injecció.

Les principals funcions a desenvolupar seran:

- Assegurar el procés òptim de la maquinària.

- Canvi d'utillatge, muntatge i desmuntatge.

- Supervisió i control del correcte compliment dels estàndards d'arrencada, posada en marxa i posada a punt.

- Introducció de paràmetres a les màquines.

- Verificació i control de producte final.

- Proposta de millores per optimitzar la qualitat, costos i terminis.

- Control de residus generats segons les pautes ambientals corresponents.

- Comunicació directa amb els responsables dels diferents departaments.

- Vetllar per al compliment de les diferents normatives relacionades amb la matèria.

Es requereix:

- Alta capacitat d'adaptació.

- Capacitat per treballar en situacions exigents.

- Capacitat resolutiva.

S'ofereix:

- Projecte estable a una empresa consolidada.

- Jornada de dilluns a divendres.

- Torns rotatius de matí i tarda.

- Salari segons vàlua i experiència.

Experiència requerida:

- Mínim dos anys realitzant tasques de control i supervisió de màquines d'injecció de plàstic.

Formació requerida:

- Educació secundària obligatòria.

Idiomes requerits:

- Català: Natiu.

- Castellà: Natiu.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a d'injecció a Olot.

DELEGAT/DA COMERCIAL TECNOLÒGIC B2B

Empresa catalana referent en el sector tecnològic i en important creixement en àmbit català, requereix incorporar un/a Delegat/da Comercial per la Divisió d'Empreses de les comarques de Girona.

En dependència del Cap de Vendes B2B, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:

- Gestionar, incrementar i fidelitzar la cartera de clients (empreses) assignada.

- Crear un vincle entre l'empresa i el client. Transmetrà la informació sobre els productes oferts i assessorarà en cadascun dels dubtes que li sorgeixin.

- Col·laborar activament en la detecció de problemàtiques del client i dels productes o serveis tecnològics que l'empresa comercialitza i proposar respostes i millores que beneficiïn ambdues parts.

- Establir d'un pla de vendes, en el qual fixar els canals adequats i els temps oportuns per a la implementació de mesures.

- Definir i establir, conjuntament amb el Cap de Vendes B2B, els KPI's comercials, realitzar-ne el seguiment periòdic i proposant millores i accions correctores.

- Utilitzar els comentaris i les opinions dels clients per generar idees noves sobre característiques de productes i serveis.

- Garantir que, durant tot el procés de venda, es compleixin els procediments i les polítiques del departament Comercial, Financer i Legal.

- Crear un entorn de comunicació oberta i empàtica en l'equip, inspirant i motivant els Inside Sales (Comercials Interns).

- Raport periòdic i proposta de millores.

S'ofereix:

- Incorporació immediata i estabilitat laboral en empresa tecnològica referent en l'àmbit català i en creixement exponencial.

- Excel-lent ambient laboral en empresa tecnològica, guiada per valors.

- Formació contínua en producte i servei, a càrrec de l'empresa.

- Remuneració acord a l'experiència, coneixements i valors aportats.

- Flexibilitat organitzativa i horària (autoorganització i gestió del temps).

- Vehicle d'empresa, Tel. mòbil, PC, dietes i altres eines i actius necessaris per a l'activitat comercial.

- Oficina a Girona (ciutat), flexibilitat horària i organitzativa.

Es requereix:

- Perfil hunter, orientat a la venda consultiva, proactiu, coneixedor de la zona d'influència (comarques de Girona) i amb experiència comercial en el sector tecnològic, orientat a la venda consultiva en entorn B2B, amb capacitat per treballar de forma autònoma i amb creativitat a l'hora de realitzar propostes i accions comercials adaptades a les necessitats dels clients.

- Persona amb elevada capacitat d'escolta activa, organitzada, metòdica i orientada a objectius i a la millora contínua de processos.

- Hàbit en el treball amb CRM's.

- Carnet de conduir "B".

- Residència a comarques de Girona o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona.

- Experiència en venda de serveis de connectivitat.

Experiència requerida:

- Es requereix experiència mínima de 5 anys realitzant tasques comercials B2B en sector tecnològic o afí, valorant-se molt positivament en el sector IT, telecomunicacions, o serveis de connectivitat. electrònica de consum.

Formació requerida:

- Cicle Formatiu de Grau Superior / FPII en Sistemes de Telecomunicacions i informàtics o formació relacionada o experiència professional equivalent.

- Es valorarà positivament formació en Ciències Econòmiques o Enginyeries tècniques.

Idiomes requerits:

- Català i castellà: avançats.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Delegat/da Comercial Tecnològic B2B a Girona.

ENGINYER/A DELINEANT INSTAL·LACIONS

Per important empresa de serveis d'enginyeria industrial en constant creixement, ubicada a la zona de la Garrotxa, seleccionem un/a Enginyer/a Delineant Instal-lacions per liderar projectes des de l'assessorament fins a la qualificació d'aquests.

Reportant al responsable del departament, les seves tasques principals seran:

- Assessorament i disseny dels projectes segons necessitat del client.

- Projecció i direcció d'obra.

- Validació i qualificació segons normes de qualitat.

- Seguiment en les instal-lacions un cop finalitzat el projecte.

Es requereix:

- Persona amb capacitat de treballar en equip, amb ganes d'aprendre, dinàmica, resolutiva i amb prospecció professional.

- Nivell d'anglès (valorable).

- Coneixements d'Autocad - 2D.

S'ofereix:

- Estabilitat laboral amb empresa consolidada.

- Remuneració acord amb la vàlua del candidat/a.

- Pla de carrera i formació.

- Jornada completa de dilluns a divendres en horari partit.

Experiència requerida:

- Es valoren perfils juniors amb un o dos anys d'experiència gestionant projectes similars.

- Es valoraran perfils séniors amb un mínim de 5 anys d'experiència dins del sector industrial.

Formació requerida:

Grau en enginyeria industrial, mecànica, electrònica...

Idiomes requerits:

- Català: expert.

- Espanyol: expert.

- Anglès: intermedi (valorable).

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Enginyer/a Delineant Instal·lacions a Olot.

ASSITENT DE MARKETING

Per important empresa alimentària ubicada a Girona, seleccionem un/assitent de màrqueting:

En dependència del responsable, cerquem un perfil que formi part del departament de màrqueting i que doni suport a les feines del dia a dia.

Les principals funcions són:

- Creació de presentacions corporatives i/o de producte.

- Suport en la gestió de les diferents fires internacionals.

- Recull dels resultats posteriors a les fires.

- Redacció d'informes.

- Ajuda a la gestió del punt de venda i en l?execució de les diferents campanyes comercials.

- Planificació del material comercial necessari i realització del mateix o derivació a l'agència externa.

- Suport per la implantació de la marca corporativa a totes les empreses del grup.

- Suport en la realització d'estudis de mercat.

- Introducció d'informació al CRM.

S'ofereix:

- Contracte estable, indefinit i directament per empresa.

- Jornada completa de dilluns a divendres.

- Vacant presencial.

- Creixement professional en una de les empreses amb més expansió i creixement.

Es demana:

- Experiència mínima de 3 anys en un departament de màrqueting.

- Capacitat demostrable per a dur a terme diversos projectes complint els terminis marcats.

- Capacitat de treballar en equip.

- Habilitats comunicatives.

Experiència requerida:

- Experiència mínima de 3 anys en un departament de màrqueting.

Formació requerida:

- CFGS en màrqueting i publicitat o CFGS en comunicació.

Idiomes requerits:

- Català: avançat.

- Castellà: avançat.

- Anglès: avançat.

- Francès: valorable.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Assitent de màrketing a Girona.

AREA MANAGER DISTRIBUÏDORS (TELCO)

Empresa catalana, referent en el sector tecnològic i en creixement exponencial a Catalunya, requereix incorporar un/a Responsable de desenvolupar el negoci del canal indirecte (distribuïdors, col-laboradors,...), la qual haurà de ser capaç de transmetre la proposta de valor de la companyia així com els seus valors, per tal de teixir una xarxa de col-laboradors comercials arreu del territori català.

En dependència de Direcció Comercial, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:

- Prospecció i captació de nous distribuïdors, col-laboradors, punts de venda,...

- Desenvolupar una xarxa de col-laboradors comercials arreu del territori català.

- Proposar i implantar iniciatives clau pel desenvolupament del distribuïdor.

- Assessorar i donar suport de negoci global al distribuïdor.

- Definir objectius mensuals i elaborar i executar del pla comercial del canal indirecte de la companyia.

- Formar contínuament al distribuïdor / col·laborador sobre els productes de la companyia.

- Fer seguiment i proposar accions per augmentar la captació del canal indirecte.

- Prospectar i captar de nous distribuïdors, col-laboradors, punts de venda,...

S'ofereix:

- Incorporació immediata i estabilitat professional en empresa referent en el seu sector i en creixement exponencial.

- Excel-lent ambient en empresa amb escassa rotació laboral.

- Formació i opcions de desenvolupament professional.

- Remuneració d'acord amb els coneixements, experiència i valors aportats.

- Horari: flexibilitat d'entrada (de 8h a 9h) i de sortida (de 17h a 18h).

- Empresa amb instal-lacions recentment ampliades i remodelades i que inclouen tota mena de serveis (inclòs menjador i servei de càtering local diari d'excel-lent relació qualitat/preu).

- Vehicle d'empresa, Tel. mòbil, PC, dietes i altres eines necessàries per a l'activitat comercial.

Es requereix:

- Persona motivada per a la formació contínua a l'equip de distribuïdors.

- Persona orientada a objecius i a resultats.

- Carnet de conduir "B".

Experiència requerida:

- Es requereix experiència prèvia mínima de 2 anys amb responsabilitats comercials similars, preferiblement en canal indirecte (obertura i gestió de nous distribuïdors i col-laboradors en àmbit català).

Formació requerida:

- CFGS, FPII o formació universitària en l'àmbit de la Gestió Comercial, Màrqueting, Ciències Empresarials, ADE i similars o experiència professional equivalent.

Idiomes requerits:

- Català i castellà: avançats.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Area Manager Distribuïdors (Telco) a Girona.

TÈCNIC@ ELECTRÒNIC DE LABORATORI I PROTOTIPS

Enginyeria tecnològica d'alt valor afegit amb una trajectòria consolidada i en constant creixement en el sector punter de mobilitat, especialitzada en el desenvolupament de projectes d'instrumentació, control i comunicacions de plantes industrials de procés i plantes de tractament de gasos liquats, a més oferim serveis de connectivitat al sector industrial, IOT, Indústria 4.0, desenvolupem solucions clau en mà per als nostres clients, ubicada a la comarca de la Garrotxa, seleccionem un/a Tècnic@ electrònic de laboratori i prototips (HARDWARE):

Les principals funcions són:

- Desenvolupament de prototips electrònics: participant en la fabricació i posada a punt de prototips electrònics respectant la qualitat i la fiabilitat requerides, així com els costos acordats garantint la fiabilitat del producte final.

- Treball de laboratori com l'anàlisi de circuits i RF.

- Treball de taller com prototipat, soldadura i muntatges petits circuits electrònics i equip electrònics digitals o microprogramables.

- Aplicació de mesures de control de qualitat en productes electrònics i de laboratori destinats al manteniment d'equips electrònics industrials.

- Possibilitat disseny de Circuits Impresos PCB.

- Interpretació d'esquemes electrònics.

S'ofereix:

- Estabilitat laboral en empresa de creixement.

- Bon ambient de treball.

- Creixement professional.

- Jornada completa i contracte indefinit.

Es demana:

- Experiència entre 1-2 anys realitzant tasques similars a les descrites.

- Formació de CFGS en Electrònica o Grau universitari en Electrònica.

- Es valorarà coneixements en Office/Orcad/ DevOps.

- Persona organitzada, metòdica i analitica.

Experiencia requerida:

- Experiència entre 1-2 anys realitzant tasques similars a les descrites.

Formación requerida:

- Formació de CFGS en Electrònica o Grau universitari en Electrònica.

Idiomes requerits:

- Català: avançat.

- Espanyol: avançat.

- Anglès: mínim nivell B1.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic@ electrònic de laboratori i prototips a Olot.

TÈCNIC/A RECTIFICADOR/A

Per a important empresa del sector industrial seleccionem un/a tècnic/a rectificador/a per a la seva planta situada a la comarca de La Garrotxa. En dependència del/la responsable de taller la seva missió serà vetllar per al bon funcionament de les màquines rectificadores.

Les principals funcions a desenvolupar seran:

- Rectificat d'alta qualitat i precisió segons les exigències dels plànols.

- Gestió de les tasques i prioritats per satisfer les necessitats productives i de construcció de recanvis i nous elements.

- Treballar conjuntament amb els membres dels equips de manteniments de motlles i matrius per millorar, augmentar rendiments i optimitzar dissenys i estratègies de mecanització.

- Treballar conjuntament amb el departament d'enginyeria per millorar l'elecció dels acers i tractaments.

Es requereix:

- Alta capacitat d'adaptació.

- Capacitat per treballar en situacions exigents.

- Capacitat resolutiva.

S'ofereix:

- Projecte estable a una empresa consolidada.

- Jornada de dilluns a divendres.

- Torns rotatius de matí i tarda.

- Salari segons vàlua i experiència.

Experiència requerida:

- Mínim dos anys realitzant tasques de rectificació de maquines d'injecció de plàstic.

Formació requerida:

- Educació secundària obligatòria.

Idiomes requerits:

- Català: Natiu.

- Castellà: Natiu.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a rectificador/a a Olot.