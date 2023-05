L'empresa plurimunicipal Fisersa busca peons per dur a terme la neteja viària de la ciutat de Figueres.

Entre les diferents funcions que hauran de desenvolupar aquests peons hi ha: neteja i retirada de residus de la via pública (escombrat manual i/o bufat), retirada de cartells, adhesius i pancartes del mobiliari urbà i via pública, recollida de residus especials, recollida de voluminosos, escatat de vegetació, buidat de papereres, bufar, desbrossar, escampar sal a la via pública, retirar desbordaments de les àrees de contenidors, gestió de l’utillatge, vehicles i maquinària (neteja, manteniment i ordre) i qualsevol altra tasca dins competències professionals.

Des de Figueres de Serveis SA s'ofereix: 2 contractes indefinits parcials i 5 contractes temporals i salari segons conveni FISERSA: GR5 NIV1

Es valorarà:

Formació en prevenció de riscos laborals (30h-50h/60h).

Experiència demostrable en el sector de neteja viària (imprescindible informe de vida laboral).

Carnet de conduir B.

Responsabilitat, vocació de servei, flexibilitat, orientació a l’assoliment i a la qualitat.

Es requereix, aportant document acreditatiu:

ESO/EGB/Certificat d'estudis primaris/Graduat escolar.

Nivell de català: A2 Certificat de nivell bàsic i/o tenir un nivell de català oral i escrit que els permeti atendre qualsevol dubte, tenir una conversa, entendre les ordres rebudes i poder desenvolupar-se en aquesta llengua durant la seva jornada de treball.

Disponibilitat per treballar torns de matí i/o tarda, diumenges i festius (imprescindible).

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’aplicació de registre de currículums de FISERSA: https://apps.fisersa.com/CV/ (només s’acceptaran fins al dia 08/06/2023 inclòs).

Per a més informació: www.fisersa.cat (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA www.seu-e.cat/web/fisersa