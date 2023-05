Castelló 2000, SA inicia procés selectiu per la creació de borses de treball per cobrir vacants temporals d’operaris oficial primera per la secció d’aigua i electricitat, operaris per la secció de jardineria i operaris per la secció d’obres i manteniment.

Es valoran titulacions i experiència en treballs similars. S’ofereix contractació laboral i salari segons conveni. El text íntegre de les bases es pot consultar al BOP, tauler d’anuncis de l’empresa i pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (e-tauler). Les sol·licituds i documentació per tal de participar en el procés selectiu, s’han de presentar a la seu electrònica de la societat o presencialment tal com indiquen les bases.