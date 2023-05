Ofertes de feina a Girona, llistes per inscriure-s'hi, és el que es destaca en aquest article. Tota una selecció d'oportunitats per accedir a totes les empreses que busquen personal en aquests moments a la província.

Ofertes de feina a Girona

ETALENTUM selecciona:

TÈCNIC@ ELECTRÒNIC DE LABORATORI I PROTOTIPS

Enginyeria tecnològica d'alt valor afegit amb una trajectòria consolidada i en constant creixement al sector punter de mobilitat, especialitzada en el desenvolupament de projectes d'instrumentació, control i comunicacions de plantes industrials de procés i plantes de tractament de gasos liquats, ubicada a la comarca de La Garrotxa, selecciona un/a tècnic/a electrònic de laboratori i prototips:

Les principals funcions són:

– Desenvolupament de prototips electrònics: participant en la fabricació i posada a punt de prototips electrònics respectant la qualitat i la fiabilitat requerits, així com els costos acordats garantint la fiabilitat del producte final.

– Treball de laboratori amb l'anàlisi de circuits i RF.

– Treball de taller com prototipats, soldadura i muntatges petits circuits electrònics i equips electrònics digitals o microprogramables.

– Aplicació de mesures de control de qualitat en productes electrònics i de laboratori destinats al manteniment d'equips electrònics industrials.

– Possibilitat disseny de Circuits Impresos PCB.

– Interpretació d'esquemes electròniques.

S'ofereix:

– Estabilitat laboral en empresa en creixement.

– Bon ambient de treball.

– Creixement professional.

– Jornada completa i contracte indefinit.

Es demana:

– Experiència entre 1-2 anys realitzant tasques similars a les descrites.

– Formació de CFGS a Electrònica o Grau universitari a Electrònica.

– Es valorarà coneixements d'Office/Orcad/ DevOps.

– Persona organitzada, metòdica i analítica.

Experiència requerida:

Experiència entre 1-2 anys realitzant tasques semblants a les descrites.

Formació requerida:

Formació de CFGS a Electrònica o Grau universitari a Electrònica.

Idiomes requerits:

Català: avançat

Espanyol: avançat

Anglès: mínim nivell B1

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic@ electrònic de laboratori i prototips a Olot.

TÈCNIC/A RECTIFICADOR/A

Per a important empresa del sector industrial seleccionem un/a tècnic/a rectificador/a per a la seva planta situada a la comarca de La Garrotxa. En dependència del/la responsable de taller, la seva missió serà vetllar per al bon funcionament de les màquines rectificadors.

Es requereix:

– Alta capacitat d'adaptació.

– Capacitat per treballar en situacions exigents.

– Capacitat resolutiva.

S'ofereix:

– Projecte estable a una empresa consolidada.

– Jornada de dilluns a divendres.

– Torns rotatius de matí i tarda.

– Salari segons vàlua i experiència.

Experiència requerida:

– Mínim dos anys realitzant tasques de rectificació de maquines d'injecció de plàstic.

Formació requerida:

– Educació secundària obligatòria.

Idiomes requerits:

– Català: Natiu

– Castellà: Natiu

Inscripcions i més informació a l'oferta de tècnic/a rectificador/a a Olot.

DISSENYADOR/A GRÀFIC

Per important empresa alimentària, ubicada a Girona, seleccionem un/a Dissenyador/a gràfic.

En dependència del responsable del departament i treballant directament amb el departament de màrqueting, gestionant el disseny de packaging, de diferents gammes de productes de l'empresa, les principals funcions són:

– Maquetació trimestral i quadrimestral de catàlegs i ofertes.

– Actualització i millora contínua del catàleg general.

– Maquetació anual del catàleg general.

– Realització de packagings i manuals.

– Maquetació de catàlegs especials de proveïdors puntualment.

– Manteniment de fotos i fitxes tècniques de producte als diferents suports en línia.

– Disseny de les newsletters setmanals.

– Creació/actualització de les fitxes tècniques de producte

– Estudis de mercat (existents i nous) com a comparativa de preus, gamma de producte, etc. amb la competència.

Es demana:

– Coneixements avançats al pack Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesgin).

– Experiència d'uns 2 anys en una posició semblant. Preferiblement al sector alimentari.

S'ofereix:

– Contracte estable.

– Jornada completa.

– Pla de carrera.

– Formar part d'una empresa en creixement constant.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Dissenyador/a gràfic a Girona.

DIRECTOR/A OFICINA

Important empresa líder asseguradora, especialitzada en el ram d'assistència sanitària amb una trajectòria de 40 anys i més de 20 oficines al país, necessita incorporar un/a director/a d'oficina comercial enfocat/da a la venda directa d'assegurances de salut, la missió del qual seria coordinar, supervisar i motivar l'equip comercial de l'oficina d'Olot.

Les principals funcions i responsabilitats consistiran en:

– Revisió i anàlisi dactivitat comercial a través del CRM (aplicatiu comercial M3).

– Seguiment de l'activitat diària de la mateixa agenda.

– Supervisió de l'activitat dels comercials.

– Visites comercials pròpies de venda directa, realització de projectes per a empreses.

– Seguiment i comunicació amb Atenció al Mutualista.

– Gestió de l'afiliat. Introducció de dades i control de les afiliacions pendents.

– Acompanyaments d'assessorament i/o formació a comercials o xarxa externa.

– Gestió d'esdeveniments comercials diversos.

– Recerca de negoci pels assessors comercials. Visita de relacions amb entitats, professionals del sector salut, ajuntaments.

– Seguiments d'avisadors.

– Recerca d'Agències franquiciades.

– Reclutament i formació comercial.

– Suport al departament de Quadre Mèdic.

Es requereix:

– Persona amb dots de líder que hagi gestionat un equip de comercials amb anterioritat.

– Dots comercials i coneixement del territori.

– Persona amb bones dots de comunicació.

– Vehicle propi.

– Ofimàtica a nivell avançat.

S'ofereix:

– Estabilitat professional.

– Contracte indefinit.

– Salari fix + variable.

Formació requerida:

– CFGM, CFGS, Llicenciatura, Grau o Diplomatura.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Director/a Oficina Olot.

TÈCNIC/A D'INJECCIÓ

Per a important empresa del sector industrial seleccionem un/a tècnic/a d'injecció per a la planta situada a la comarca de La Garrotxa. En dependència del responsable de secció, la seva missió principal serà portar el control i la revisió de les màquines d'injecció.

Es requereix:

– Alta capacitat d'adaptació.

– Capacitat per treballar en situacions exigents.

– Capacitat resolutiva.

S'ofereix:

– Projecte estable a una empresa consolidada.

– Jornada de dilluns a divendres.

– Torns rotatius de matí i tarda.

– Salari segons vàlua i experiència.

Experiència requerida:

– Mínim dos anys realitzant tasques de control i supervisió de màquines d'injecció de plàstic.

Formació requerida:

– Educació secundària obligatòria.

Idiomes requerits:

– Català: Natiu.

– Castellà: Natiu.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a d'injecció a Olot.

HELPOINT selecciona:

LLAMPISTA

Seleccionem un/a OFICIAL LAMPISTA/ ELECTRICISTA/ CALEFACCIÓ per a empresa especialitzada en fer instal·lacions elèctriques domèstiques, renovables, domòtica, climatització, fontaneria, calefacció, gas i piscines a Aiguaviva i els seus voltants.

Responsabilitats:

– Operacions de muntatge d'instal·lacions, manteniment i reparacions d'aigua, llum i gas/gasoil, termos, terra radiant, col·locació de radiadors a nivell domèstic, obra nova i industrial.

– Operacions de fontaneria i calefacció – climatització domèstica i industrial.

– Coneixements i manipulació, de soldadures de canonada i termosoldadura.

– Coneixements d'instal·lacions d'aerotèrmia – geotèrmia.

– Reparacions preventiva – correctiva.

– Instal·lar plaques solars.

– Experiència i coneixements en instal·lacions d'aigua, electricitat i calderes de gas a nivell domèstic/industrial.

– Disposar de permís B i vehicle.

– Es valorarà si el candidat té estudis previs de fontaneria o electricitat.

– Persona responsable, seriós, amb bona actitud, amb ganes d'aprendre i oratòria amb vista al tracte amb el client final.

– Idiomes: parlar correctament el castellà i el català.

– Residència / Zona de treball: Aguaviva i/o voltants.

Inscripcions i més informació en oferta d' ocupació de Lampista a Aiguaviva.

TÈCNIC ELECTROMECÀNIC DE PLATAFORMES ELEVADORES

Estem buscant un/a TÈCNIC – POST VENDA – ELECTROMECÀNIC per a empresa dedicada al lloguer de plataformes elevadores i carretons.

Funciones:

– Assistir i resoldre qualsevol incidència tècnica dels equips.

– Manteniment preventiu i correctiu dels equips en el període de lloguer.

– Col·laborar a les instal·lacions si no hi ha intervencions exteriors.

– Gestionar les incidències i la resolució d'avaries dels equips a l'obra assignada.

– Interpretació d'esquemes elèctrics i mecànics.

– Elaboració d'informes tècnics (ordres de treball) de les reparacions realitzades.

– Continu contacte amb el client i l'equip intern en tot moment de l'estat de les reparacions.

Condicions:

– Contracte Indefinit.

– Conveni: Comerç del Metall de Barcelona.

– Incorporació a una de les principals empreses de lloguer de plataformes elevadores de Catalunya. Amb més de 10.000 equips.

– Lloc estable amb bon equip de treball i capacitat de projecció de creixement.

– Formació específica a càrrec de l'empresa

– Horari: Flexible de dilluns a divendres entre 8h a 13:30 i 15 a 18h

– Furgoneta a càrrec de empresa per a ús laboral.

– Mòbil i Tablet per poder gestionar els comunicats de treballs.

Inscripcions i més informació en oferta de Tècnic Electromecànic de Plataformes Elevadores a Riudellots de la Selva.

Restaurant Pirineus selecciona:

CAMBRER/AI CUINER/A

Restaurant situat a Celrà necessita incorporar al seu equip un/a cociner/a i un/a cambrer/a per a caps de setmana i festius.

Tasques:

– Ajudar al proveïment de les matèries primeres.

– Elaborar el menú i la carta en col·laboració amb el cap de sala de l'establiment, presentant una oferta gastronòmica atractiva, variada, equilibrada i rendible.

– Manipular, preparar i conservar tot tipus d'aliments crus, semielaborats i elaborats.

– Velar pel compliment de les normes higienicosanitàries.

S'ofereix:

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Requisits:

– Tenir formació a l'àmbit de la cuina.

– Utilitzar una de les dues llengües vehiculars.

Horari:

– Divendres nit, dissabte migdia i vespre, diumenge migdia, dilluns migdia.

– Descans: dimarts, dimecres, dijous i divendres migdia.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Cambrer/ai cociner/a a Celrà.