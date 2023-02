Comercials, assessors o gestors són alguns dels perfils que trobaran feina en aquesta selecció d' ofertes de treball a Girona. En les línies següents es posen a disposició de qualsevol interessat, atractives oportunitats laborals, amb les que emprendre i treballar per compte propi.

Ofertes de feina a Girona

AGENTS COMERCIALS IMMOBILIARIS

Qualsevol professional de les vendes té davant seu una oportunitat única per desenvolupar el seu futur laboral dins una líder multinacional. La xarxa immobiliària de SAFTI vol augmentar la seva presència a la província de Girona i, per això, compta en aquests moments amb tots aquests llocs vacants. Et ve de gust un nou repte professional?

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Girona / d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Lloret de Mar / d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Girona / d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Lloret de Mar / d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Blanes.

ASSESSORS/ES – COMERCIALS IMMOBILIARIS

A iad Espanya (filial del grup iad Internacional), busquen ASSESSORS IMMOBILIARIS a GIRONA.

Iad va néixer el 2008 a França amb l'objectiu de crear una nova generació de xarxa immobiliària, un model que posa les persones com a centre del seu negoci, amb un concepte senzill i innovador, sense oficina física, recolzant-se a internet i les noves tecnologies. Es tracta de la nova generació de xarxa immobiliària: internacional, professional, innovadora i col·laborativa. Vols formar part del seu equip?.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Assessor/a immobiliari a Girona / d'Assessor/a immobiliari – Emprenedor a Salt / Crea la teva agència immobiliària (IAD) a Olot / de Comercial immobiliari – Independent a Lloret de Mar / de Gerent immobiliari autònom a Blanes / d'Agent immobiliari – Freelance a Figueres.

ESPECIALISTA EN AÏLLAMENT TÈRMIC I HUMITAT

ProntoPro.es, el portal número u a Espanya que posa en contacte els seus usuaris amb professionals autònoms de diferents sectors, cerca especialistes en aïllament tèrmic a Girona.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'especialista en aïllament tèrmic i humitat a Girona.

COMERCIALS / DISTRIBUÏDORS

Grup DRV-Phytolab és l'empresa líder per facturació al sector de la bellesa i cosmètica professional. Està fermament consolidada i reconeguda des de fa més de 30 anys, amb noms comercials molt coneguts entre les professionals com Saber Comprar, BDR-Càpsula del Temps, Depileve, Ramason, Làser Led LXD, Apilus, entre d'altres i, el seu actual llançament Fhos (cosmètica bioluminiscent).

En aquests moments, sol·liciten Distribuïdors per a tot Espanya, interessats a comercialitzar/distribuir algunes de les seves línies.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Comercials/Distribuïdors a Girona.