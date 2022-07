Centenars d'empreses locals, consultores i ETTs ja aposten per Iberempleos.es , el portal d'ocupació del Grup Premsa Ibèrica, per publicar ofertes de treball. Aquestes seran promocionades a tots els nostres mitjans per tal d'aconseguir així una important borsa de candidats. Una eina útil, segura i eficaç per utilitzar des de qualsevol dispositiu mòbil.